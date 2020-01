Hanstedt. Die St.-Jakobi-Kirchengemeinde Hanstedt lädt ein, die Wanderausstellung „Dietrich Bonhoeffer: Dem Rad in die Speichen fallen“ über das Leben und Wirken Bonhoeffers zu besuchen, die ab Sonntag im Gemeindehaus gezeigt wird. Zwei Monate nach der Machtergreifung des NS-Regimes verabschiedete die Reichsregierung am 7. April 1933 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Es sollte dazu dienen, den öffentlichen Dienst gleichzuschalten und Gegner des Regimes aus dem Staatsdienst zu entlassen.

Gemäß § 3 dieses Gesetzes, dem sogenannten „Arierparagraphen“, wurde die Beschäftigung von „Nichtariern“ im Öffentlichen Dienst verboten. Sie mussten in den sofortigen Ruhestand versetzt werden. Dabei galt als „nichtarisch“, wer einen jüdischen Eltern- oder Großelternteil besaß. Diese gesetzliche Regelung führte bald dazu, dass die jüdischen Mitbürger aus allen Bereichen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens verdrängt wurden.

Bonhoeffers Todestag jährt sich zum 75. Mal

Dietrich Bonhoeffer nahm die Einführung des Gesetzes zum Anlass, seinen Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“ zu verfassen. Darin sieht er die Kirche in der Pflicht, den Staat nach der Rechtmäßigkeit seines Handelns zu fragen und sich zugleich an die Seite all jener Opfer staatlichen Handelns zu stellen, auch wenn diese nicht der christlichen Gemeinde angehörten. Darüber hinaus gehend sieht er die Aufgabe „nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen“, mithin ein mittelbar politisches Handeln der Kirche.

Nun jährt sich der Todestag Dietrich-Bonhoeffers zum 75. Mal. Er wurde am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Aus diesem Anlass zeigt die St.-Jakobi-Kirchengemeinde die Wanderausstellung des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins Stuttgart. Sie zeigt den persönlichen Weg Dietrich Bonhoeffers vom Universitätsdozenten, Studenten- und Jugendpfarrer zum christlichen Pazifisten aufzeigen.