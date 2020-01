Maschen. Seit ihrer Kindheit träumt Daria davon, als Topmodel auf den Laufstegen dieser Welt aufzutreten. Ebenso lange hat sie jedoch mit einer Einschränkung zu kämpfen, die es ihr erschweren könnte, bei Castings selbstbewusst genug zu wirken. Seit einem traumatischen Erlebnis in ihrem Geburtsland Kasachstan stottert die heute 22-Jährige – vor allem wenn sie nervös ist. Trotzdem hat Daria sich entschieden, ihrem Traum weiterzuverfolgen. Von Donnerstag an ist die Pharmazeutisch-technische Assistentin, die in Maschen wohnt und in einer Hamburger Apotheke arbeitet, in der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ zu sehen.

Gemeinsam mit 37 weiteren Kandidatinnen, die es in der Vorauswahl bereits soweit geschafft haben, wird sie sich den Aufgaben und dem Urteil von Model-Mama Heidi Klum und ihren wechselnden Mit-Juroren stellen. Schon jetzt werden die Kandidatinnen im Internet vorgestellt. Daria ist mit schwarz geschminkten Lippen, zurückgeflochtenen blonden Haaren und einem sportlichen Kapuzenshirt zu sehen. Andere Bilder zeigen sie im fast durchsichtigen Abendkleid und ganz natürlich im weißen Top beim Grimassenschneiden. Die Vielfalt ist ein wichtiges Kriterium für den Modelerfolg, die jungen Frauen sollen für möglichst viele verschiedene Aufträge infrage kommen.

Im Internet-Video erzählt Daria auch, was damals das Stottern bei ihr ausgelöst hat. Als sie drei Jahre alt war, explodierte in der Wohnung ihrer Familie während Renovierungsarbeiten eine Steckdose. Heute kann sie mit ihrer Einschränkung gut umgehen. „Wenn ich merke, ich fange an zu stottern, suche ich mir schnell ein anderes Wort aus mit der gleichen Bedeutung. Ich kann es nicht ändern, aber es heißt ja nicht, dass ich nicht Model werden kann.“

Der Weg bis ins Finale wird nicht einfach, die angehenden Models müssen sich bei Fotoshootings beweisen, Aufgaben bewältigen, die Überwindung kosten, und Streitereien in der Model-WG durchstehen. Daria, die sich für Mode, Reisen und Essen begeistert, hofft, dass sie aus der Gruppe hervorstechen wird. „Überzeugen möchte ich mit meiner offenen, ehrlichen Art und meiner großen Leidenschaft fürs Modeln.“

Die Mädchen sind zurzeit stark eingespannt

Die Fragen des Abendblatts hat sie schriftlich beantwortet. Auch wenn die wöchentlichen Folgen vor der Ausstrahlung aufgezeichnet werden, sind die „Mädchen“, wie sie von Heidi Klum stets genannt werden, zurzeit stark eingespannt. Alle hoffen auf einen Sieg im Finale. „Ich suche nicht nach einem gewissen Typen. Alles ist offen und alle Mädchen haben die gleiche Chance“, sagt Heidi Klum. „Allerdings sollte mir die Eine besonders ins Auge springen – durch etwas, was sie von den anderen unterscheidet. Ich freue mich, dieses Mädchen zu finden.“

Daria hofft, dieses Mädchen zu sein. Aber auch sonst will sie nicht so schnell aufgeben. „Sollte ich nicht weit kommen, heißt das natürlich nicht, dass es für mich dann vorbei sein wird“, sagt sie. „Ich liebe es zu modeln und es wird auch immer so bleiben. Es gibt viele Wege um ans Ziel zu kommen.“ Und auch, wenn es auch irgendwelchen Grünen mit dem professionellen Modeln gar nicht klappen sollte, hat sie einen Plan B. „Dann bleibe ich in meinem jetzigen Beruf und gehe vielleicht sogar das Pharmazie-Studium an.“

Zu Hause fiebern ihre Familie und ihre Freunde mit. „Sie stehen alle hinter mir und unterstützen mich, indem sie mir sagen, dass ich an mich glauben soll und bleiben soll, wie ich bin“, sagt Daria. „Sie geben mir die nötige Kraft für das große Abenteuer.“ Die erste Folge der 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ beginnt am Donnerstag, 30. Januar, um 20.15 Uhr auf Pro Sieben.