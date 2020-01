Harburg. Seit zwölf Jahren steht das Benefizkonzert „Gemeinsam für die Knochenkrebsforschung“ an der TUHH fest im Harburger Kulturplan. International bekannte und preisgekrönte Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg und Umgebung engagieren sich mit Begeisterung und zur großen Freude des Publikums künstlerisch herausragend gegen diese tückische Krankheit. Mitwirkende sind Reinhold Beckmann und Band, die Inseldeerns, aus Wilhelmsburg, Gospel Train aus der Goethe-Schule Harburg sowie Werner Pfeifer und die Hafenbande, die Moderation übernimmt wie gewohnt Bettina Tietjen.

Der Anlass für das Benefizkonzert ist der Tod eines jungen Harburger Schülers nach der Erkrankung an Knochenkrebs (Osteosarkom). Diese spezielle Form des Krebses betrifft besonders Jugendliche und junge Erwachsene, die sich mitten in ihrer Lebensplanung befinden. Um die Erforschung dieser sehr seltenen und aggressiven Erkrankung zu fördern, initiierten der behandelnde Arzt Prof. Dr. med. Jürgen Bruns, Peter Schuldt (Chorleiter Gospel Train) sowie Heidrun Pfeiffer, ehemalige Schulleiterin der Goethe-Schule Harburg und Mutter des Verstorbenen, dieses besondere Konzert.

Publikum erwartet eine bunte musikalische Mischung

Mit im Bunde bei diesem Projekt ist die AXIS-Forschungsstiftung, die im Februar 2005 von Prof. Dr. med. Jürgen Bruns gegründet worden ist. Sie hat die Zielsetzung, sich besonders um die Unterstützung der Forschung auf dem Gebiet der Krebserkrankungen des Knochens zu kümmern.

Auch in diesem Jahr kann sich das Publikum wieder auf eine bunte musikalische Mischung freuen. Zum ersten Mal dabei sind Fernsehmoderator Reinhold Beckmann und Band, die rauchige Country- und Folksounds auf die Bühne des TUHH-Hörsaals bringen werden. Der Wilhelmsburger Frauenchor Inseldeerns fährt mit einem breitem Repertoire auf: Von Filmmusik über Klassik bis hin zu Evergreens ist alles dabei. Während Werner Pfeifer und die Hafenbande für eine maritime Stimmung sorgen, gibt der internationale Jugendchor Gospel Train Pop- und Soul-Stücke zum Besten. Durch die Veranstaltung führt NDR-Moderatorin und Harburgerin Bettina Tietjen.

Alle Einnahmen und Spenden aus dem Konzert werden der AXIS Stiftung für die Knochenkrebsforschung bereitgestellt.

Benefizkonzert zugunsten der AXIS Stiftung Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr, Technische Universität Hamburg (TUHH), Audimax 1, Gebäude H, Am Schwarzenberg-Campus 5. Karten ab 14,40 Euro (ermäßigt ab 10 Euro) an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online (Stichwort: AXIS-Konzert) und telefonisch (01806/ 9990000) über Ticket Master, an der Konzertkasse Phoenix-Center Harburg, Tel. 040/767 58 686 sowie an der Abendkasse