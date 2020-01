Hausbruch. In die Genugtuung, dass ihnen die Verkehrsbehörde Gehör geschenkt hat und im zweiten Bauabschnitt des Ehestorfer Heuwegs nun doch Blockverkehr mit Ampeln statt einspuriger Verkehrsführung mit plant (wir berichteten), mischt sich bei Anwohnern und Kommunalpolitikern Argwohn. Immerhin steht die Blockverkehrsregel unter Vorbehalt (wir berichteten). Führt die Regelung zu langen Rückstaus oder Unfällen, wird sie wieder gekippt und durch die ungeliebte Einbahnstraße ersetzt.

„Die Bereitschaft, den Blockverkehr zu probieren, ist ein gewisses Entgegenkommen gegenüber den Anwohnern“, sagt Axel Krones, Bürgermeister von Ehestorf-Alvesen. „Aber die Hamburger Behörden verhalten sich hier sehr politisch: Sie halten sich ein Hintertürchen offen.“

Verkehrsbehörde hat die Flucht nach vorne angetreten

„Die Verkehrsbehörde hat die Flucht nach vorne angetreten“, sagt Ralf-Dieter Fischer, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Harburger Bezirksversammlung. „Blockverkehr war die CDU-Forderung schon für die ganze Baumaßnahme. Jetzt hat der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer die Bürger schon so lange mit Voll- und Halbsperrungen malträtiert, dass er ihnen entgegenkommen muss.

Mir erschließt sich aber nicht, warum man dann nicht alle modernen Möglichkeiten der modernen Verkehrslenkung hier einsetzt, um die Blöcke möglichst glatt abzuwickeln – adaptive Ampelschaltungen, beispielsweise.“

Ob dem Landesbetrieb allerdings alle modernen Möglichkeiten gleichermaßen zur Verfügung stehen, ist fraglich: Die Behörde sperrt ihre Baustellen nicht selbst ab, sondern vergibt diese Tätigkeit entweder an die bauausführende Firma oder ein drittes Unternehmen. Was diese sich an Technologie zulegen, ist deren unternehmerische Entscheidung.

Sanktionen der Stadt gegenüber ihrer Auftragsfirma

Viel Auswahl scheint die Stadt da nicht zu haben: Bei den Tiefbaufirmen ist die Auftragslage derzeit so gut, dass sie erstens an Personalknappheit leiden und sich zweitens selbst rar am Markt machen und Auftrags-Bedingungen ignorieren können. So hat der von der Stadt mit der Baufirma vereinbarte und den Bürgern versprochene Mehrschichtbetrieb im erstren Bauabschnitt nicht durchgesetzt werden können. Die Firma hat nicht genug Personal. Und bei den Mitarbeitern, die sie hat, sind so viele Überstunden aufgelaufen, dass der Betriebsrat eingeschritten ist.

Auch mit Sanktionen der Stadt gegenüber ihrer Auftragsfirma lassen sich keine Mehrstunden erzwingen, berichtete Bauleiterin Christina Hesse. Ähnliches gilt für die Firma, die die Bergwerksstollen verfüllt, die den Bau überraschend aufhielten. Wegen der Verfüllung dauert der erste Abschnitt bis Ende März, dann schließt sich die erste Phase des zweiten Abschnitts an. „Ich finde es beschämend, dass der Landesbetrieb von dem Stolleneinsturz so überrascht wurde“, sagt die Hausbrucher SPD-Politikerin Beate Pohlmann.

„Wir hatten schon vor Baubeginn darauf hingewiesen, dass Bergbauexperten hier Hohlräume gefunden hatten.. Ich finde es gut, dass man sich beim Blockverkehr bewegt hat. Aber es gibt zu wenig konkrete Zusagen!“