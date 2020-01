Der Bürgermeister kam nach Harburg

Tierversuche. Unter dem Motto „die ganze Stadt im Blick“ besuchte der amtierende Bürgermeister Peter Tschentscher im Wahlkampf aktuell die 17 Hamburger Wahlkreise. Am Montagabend war er im Elbcampus in Harburg zu Gast. Bürgerschaftsmitglied Juliane Timmermann (SPD) begrüßte die Interessierten. Tschentscher, der währenddessen weitestgehend unbemerkt den Saal betreten hatte, nutzte anschließend den ersten Teil der Veranstaltung, um die aktuellen Bemühungen der SPD in der Stadt sowie die Pläne für die nächsten Jahre vorzustellen.

Der Schwerpunkt lag dabei, wie zu erwarten, beim Thema Verkehr und insbesondere bei der S-Bahn, die der Bürgermeister als „Sorgenkind“ der Stadt bezeichnete. Den Zwischenruf aus dem Publikum, ob die S-Bahn vor Ort denn durch eine Verlängerung der U4 nach Harburg entlastet werde, beantwortete Tschentscher nicht abschließend. Die Perspektive sei durchaus da, konkrete Pläne gebe es aber noch nicht.

Bürgermeister beantwortete Bürgerfragen

Stattdessen betonte er, dass jeder Ausbau des ÖPNV-Netzes die Knotenpunkte und auch den Straßenverkehr entlaste und so letztlich auch den nicht direkt betroffenen Bürgern zugute komme. Die Fragen aus dem Publikum boten Tschentscher im zweiten Teil die Möglichkeit, einige Punkte zu bereits angesprochenen sowie zu neu aufgekommenen Themenkomplexen genauer auszuführen. Die Gäste konnten ihre Fragen zu Beginn der Veranstaltung auf dafür vorgesehenen Karten niederschrieben.

Diese wurden anschließend eingesammelt und den anwesenden Kandidierenden nach Themen sortiert vorgetragen. Die Fragen hatten insgesamt relativ wenig Harburg-Bezug und boten dem Bürgermeister so die Möglichkeit, die bisherigen Maßnahmen und seine Perspektiven im Bereich Wohnen, Arbeit, Bildung, Energiewende und Sicherheit darzulegen. Besondere Bedeutung bekam eine Frage zum Thema , da eine Gruppe Demonstrierender während der gesamten Veranstaltung am Ende des Raumes stand und Plakate und ein Banner hochhielt.

Tschentscher drückte sein Verständnis für die Ablehnung aus. Außerdem verwies auf die bereits nicht mehr erteilte Genehmigung für das Versuchslabor LPT und auf eine neu eingerichtete Professur, die dafür sorgen soll, dass Tierversuche auch in der Medizin so weit wie möglich eingedämmt werden können.