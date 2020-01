Winsen. In die dunkle Jahreszeit ein Licht zu tragen – das geht auch im übertragenen Sinne: mit Musik! Seit inzwischen zwölf Jahren kommen die New York Gospel Stars während der Wintersaison nach Deutschland und erstaunen das Publikum Jahr für Jahr mit ihren außergewöhnlichen Stimmen ebenso wie mit ihrer Liebe zur Musik. Sie zählen zu den besten Gospel-Formationen weltweit und ihre Show ist ein packendes Erlebnis für jedermann.

Die „Gospels“ sind so unverwechselbar wie ihre Heimatstadt New York: lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit ihrem eigenen, speziellen Sound. Das besondere an den New York Gospel Stars: Jedes Jahr bekommt man – natürlich zusätzlich zur Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören.

Gospels garantieren Gänsehaut fürs Publikum

Jedes Mitglied hat eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, wie er oder sie mit dem Publikum interagiert. So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt. Auch in dieser Saison sind die New York Gospel Stars wieder mit mehr als 80 Konzertterminen auf Tour und haben freudige, mitreißende, begeisternde, aber auch teilweise melancholische und traurige Lieder im Repertoire.

So richtig zur Geltung kommen diese Lieder aber in jedem Fall erst durch ihre warmen Stimmen, gefühlvollen Interpretationen und starken Emotionen Rhythmische Gegensätze, die miteinander zu einer ästhetischen Einheit verschmelzen, bescheren dem Publikum Gänsehaut am ganzen Körper, denn die eindringlichen Klänge der Stimmen der „Gospels“ gehen direkt unter die Haut.

Bei jeder Show wird deutlich, wie sehr die New York Gospel Stars an Gott glauben und die Botschaft wie auch den Spirit, also den Geist, dem Publikum überbringen möchten, zu welchem sie immer eine besondere Bindung suchen. Gospel, abgeleitet von „Good Spell“, ist genau das: Die „frohe Botschaft“, in Töne gegossen.

New York Gospel Stars Donnerstag, 30. Januar, 20 Uhr, St.-Marien-Kirche Winsen, Einlass ab 19 Uhr, Eintritt 29,95 Euro, Kartenverkauf unter www.lb-events.de, unter Telefon 0234/9471940 und an allen bekannten Vorverkaufstellen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 32 Euro.