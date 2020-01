Bezirksversammlung diskutiert Auslauf für Hunde

Harburg. Ein größeres Thema in der Harburger Bezirksversammlung am Dienstagabend ab 17.30 im Harburger Rathaus sind Tiere. Zwei Anträge befassen sich mit der Hunde-Auslauffläche im Heimfelder Holz, zwei mit dem Tierversuchslabor LPT in Neugraben. Die CDU fordert ein Hunde-Auslaufflächenkonzept für den Bezirk, in dem bestehende Flächen gesichert werden und dargelegt wird, wie und wo neue Auslaufflächen erschlossen und eingerichtet werden können.

Die „Zwei-Kilometer-Regel“ – eine grobe stadtplanerische Richtschnur ohne Gesetzescharakter – die besagt, dass kein Hundebesitzer in Hamburg mehr als zwei Kilometer Weg zur nächsten Hundeauslauffläche haben sollte, werde nicht überall eingehalten, so die Christdemokraten. Ein Wegfall der Hundeauslauffläche Heimfelder Holz aus Naturschutzgründen sei kaum kompensierbar.

Sofortige Schließung des Tierversuchslabors LPT

Die SPD macht es sich da etwas einfacher. Sie fordert kein ganzes Konzept, sondern schlicht den Erhalt der Heimfelder Hundeauslauffläche in der Naturschutzverordnung, die für das Heimfelder Holz erarbeitet wird. In der vorläufigen Anordnung ist die Auslauffläche bereits in ihrer jetzigen Funktion gesichert. Zum Hintergrund: Hunde mit Wesensprüfung dürfen in fast allen städtischen Grünanlagen des Bezirks Harburg frei laufen. Die Bescheinigung ist allerdings mitzuführen. Was diese Regelung angeht, hätte das Heimfelder Holz dann allerdings tatsächlich Klärungsbedarf: Wird es zum Naturschutzgebiet hochgestuft, kann es geschehen, dass zwar die Auslauffläche selbst erhalten bleibt, aber der Weg dorthin auch für geprüfte Hunde leinenpflichtig wird.

Die Linkspartei fordert die sofortige Schließung des Tierversuchslabors LPT in Neugraben, nachdem die Mienenbütteler Betriebsstätte des LPT in der vergangenen Woche vom Landkreis Harburg eine entsprechende Verfügung erhielt. Die SPD hat wahrscheinlich die gleiche Intention, geht aber vorsichtiger vor: Sie möchte von den zuständigen Behörden zunächst dargelegt wissen, wie man die Zuverlässigkeit des Neugrabener Labors einschätzt, warum sie in Neugraben eher gegeben sein sollte, als in Mienenbüttel und was die Aufsichtsbehörden für die Zukunft des Labors auf Hamburger Stadtgebiet planen. Ein Bericht im Umweltausschuss soll das klären.

SPD und Grüne wollen ein Parkraumkonzept

Weitere Anträge im Debattenteil: Die AfD fordert das Bezirksamt auf, im Appartementhaus an der Knoopstraße studentisches Wohnen durchzusetzen, die Linken fordern einen Klimawald, die FDP möchte das Online-Ratsinformationssystem benutzerfreundlicher machen, SPD und Grüne wollen gemeinsam den Klimaplan fortschreiben sowie Bezirksamts-Dienstleistungen digitalisieren und ein Parkraumkonzept erstellen lassen. Die Grünen fordern eine geschlechtergleiche Besetzung von Wahllisten.

Die Sitzung im Harburger Rathaus beginnt am Dienstag, 28. Januar, um 17.30 Uhr mit einer Bürgerfragestunde