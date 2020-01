Stelle . Zum Gedenken an die Unterzeichnung der Elysée-Verträge wird am 22. Januar der Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft gefeiert – so auch in Stelle. Die Gemeinde pflegt seit vielen Jahren eine Städtepartnerschaft mit Plouzané in der Bretagne. Wie gelebte Städtepartnerschaft funktioniert, will der Arbeitskreis Plouzané der Gemeinde Stelle morgen Abend bei einer kleinen Feier vorstellen. Ab 19 Uhr gibt es einen kurzen Vortrag über die Partnerstadt Plouzané mit Fotos aus der Stadt sowie Berichte von der Ausfahrt der Steller Jugendlichen im Juli 2019 und vom Besuch der französischen Erwachsenen in Stelle im April 2019. In diesem Jahr stehen die Gegenbesuche an: So fahren die Erwachsenen vom 8. bis 15. September nach Plouzané, während die Jugendlichen aus Frankreich vom 19. bis 29. Juli nach Stelle kommen. Für sie werden noch Gastgeber gesucht.

Mi, 22. Januar, 19 Uhr, Feuerwehrhaus Ashausen, Anmeldung Tel. 04174/2046 bei Jürgen Albrecht oder per E-Mail an kontakt@plouzane.de.