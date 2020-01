Meckelfeld. Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt ist am Sonnabendnachmittag in Meckelfeld hoher Sachschaden entstanden. In der Halle eines Autoverwerters in der Straße Hennenhof verbrannten vier Autos sowie große Teile der Einrichtung.

Ein Mitarbeiter der Kfz-Firma, der vor Ausbruch des Feuers in der Halle gearbeitet hatte, erlitt Verletzungen. Er kam ins Hamburger Unfallkrankenhaus. Nach gut 50 Minuten hatten Feuerwehrleute die Flammen mit Schaum gelöscht. Zurück blieb eine wie von Schnee bedeckte Brandruine. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.