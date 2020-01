Winsen. Einführung in den Schwertschaukampf, Elektrodenschweißung oder Altgriechisch – die Kreisvolkshochschule (KVHS) des Landkreises Harburg hat für das neue Semester ein vielfältiges Angebot vorgelegt. Unter dem Motto „Wer kann, der kann“ bietet die KVHS im neuen Semester knapp 1000 Kurse an. Mit drei Standorten in Maschen, Winsen und Buchholz sowie sechs Zweigstellen ist die KVHS flächendeckend im Landkreis Harburg vertreten und bietet so wohnortnah die Möglichkeit der Weiterbildung. „Wir sind für die Menschen vor Ort da und fördern die Lebensqualität in der Region“, betont KVHS-Leiter Stefan Baumann. Rund 450 Dozentinnen und Dozenten stemmen das umfangreiche Kursprogramm.

Mehr als 20 Sprachen im Programm

m neuen Semester reicht das Angebot von Gesundheit bis politischer Bildung, von Sprachen bis zu Kunst und Kultur. „Werfen Sie einmal einen Blick in das neue Programmheft. Sie werden überrascht sein, wie vielfältig das Angebot ist“, lädt Stefan Baumann ein. So werden mehr als 20 Sprachen bei der KVHS vermittelt. Das Angebot umfasst verschiedene Fremdsprachen wie Arabisch, Dänisch und Italienisch. Auch Anfänger und Fortgeschrittene in Englisch, Spanisch oder Französisch finden passende Kurse. Daneben können Interessierte aber auch die Sprache der Region, Plattdeutsch, und die Deutsche Gebärdensprache lernen.

Haupt- und Realschulabschluss möglich

Bewegungs- und Ernährungskurse gehören genauso zum Angebot wie eine Vielzahl an Kursen im Bereich der beruflichen Weiterbildung. So können Schulabschlüsse im Bereich Haupt- und Realschule nachgeholt werden. Auch den Umgang mit elektronischen Medien können Interessierte im kommenden Semester lernen: Die KVHS bietet Einsteigerkurse für den Umgang mit Smartphone und Tablet sowie dem Internet an. Daneben gibt es auch Angebote für Fortgeschrittene in Webdesign oder Bildbearbeitung.

Entspannung mit Yoga und Tai Chi

Im Bereich Gesundheit und Umwelt erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie sich beispielsweise bei Yoga, Tai Chi und Qigong entspannen können. Im Bereich Kunst und Kultur vermitteln Kurse der KVHS nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern erweitern das Wissen in Bereichen wie Kunstgeschichte oder Literatur. Sogar die Kunst des Bierbrauens hat einen eigenen Kurs bekommen.

Seit einem Jahr läuft „Junge VHS“

Erfolgreich hat die KVHS im vergangenen Jahr die „junge vhs“ gestartet. In diesem Rahmen werden mehr als 70 Kurse für Kinder, Jugendliche und Familien angeboten. „Wir freuen uns auf viele bekannte Teilnehmerinnen und Teilnehmer und hoffen, auch zahlreiche neue Bürgerinnen und Bürger für unser Angebot begeistern zu können“, meint KVHS-Leiter Stefan Baumann. Das neue Programmheft liegt ab dem 13. Januar in allen Beratungscentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude sowie in den Rathäusern der (Samt-)Gemeinden im Landkreis Harburg aus. Die Angebote sind außerdem im Internet unter www.kvhs-harburg.de zu finden.