Wo Tschernobyl noch präsent ist

Buchholz. Mehr als 30 Jahre ist die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl her, und bis heute gibt es eine 30 Kilometer umspannende Sperrzone, die zu verstrahlt ist, um sich dauerhaft dort aufzuhalten. Der ostfriesische Künstler Hermann Buß hat die Sperrzone bereist und seine Eindrücke in 35 Ölgemälden umgesetzt. Buß schreibt in seinem Reisebericht: „Und dann beginnt die Sperrzone. Die gleichen Dörfer wie auf dem Weg dorthin – nur 30 Jahre menschenlos. So wenig gewaltsam diese Architektur der Häuser sich in ihre Umgebung eingefügt hat, so zieht sie sich auch in sie wieder zurück.

Die Rückeroberung durch die Natur scheint sich merkwürdig friedlich zu vollziehen. Ein langes stilles Sterben menschlicher Zivilisation… Zurück zu Hause war es mein Bestreben, das bildnerisch darzustellen, was sich mir am tiefsten eingeprägt hatte.“

Schmerzhafte Erinnerung an die Katastrophe

Seine Wanderausstellung „Polessje-Elegie – Das verlorene Land“ ist ab diesem Wochenende beim Kunstverein Buchholz und in der Kulturkirche St. Johannis Buchholz zu sehen. „Polessje-Elegie“ wurde bereits in Minsk und in Dortmund anlässlich des Evangelischen Kirchentages gezeigt. Die Ausstellung vermittelt mit einmaligen, fotorealistischen Ölgemälden in XXL eine schmerzhafte Erinnerung an die Katastrophe vom 26. April 1986 und fordert uns auf, das Schicksal der Menschen in den verstrahlten Regionen nicht zu vergessen.

Die hannoversche Landeskirche hat dieses Projekt veranlasst und unterstützt. Sie hat vor Jahren ein Programm entwickelt, um Kindern aus dieser Region erholsame Tage hier in Deutschland zu ermöglichen. Auch die Kirchengemeinde St. Johannis unterstützt dieses Ferienprogramm seit Jahren. Zahlreiche Gasteltern, auch aus Buchholz, betreuen die Kinder und ermöglichen ihnen ein paar erholsame Ferientage.

Polessje-Elegie – Das verlorene Land Ausstellungseröffnung Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, Kunstverein Buchholz, Kirchenstr. 6, und 12 Uhr, St.-Johannis-Kirche, Wiesenstr. 25, Ausstellung bis 8. Februar 2020, geöffnet Di-Fr 16-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr

Begleitend gibt es am Sonnabend, 18. Januar, einen Workshop unter der Leitung von Jendrik Helle. Nach einer theoretischen Einführung in die Ausstellung und in die künstlerischen Strategien von Herrmann Buß folgt der praktisch-kreative Teil dieses Workshops: Die Teilnehmer lassen sich von den fotorealistischen Gemälden der Künstlers inspirieren und fertigen Fotografien an, die sich an den Themen der ausgestellten Werke orientieren. Die Bilder werden dann bearbeitet, ausgedruckt und besprochen.

Workshop Sonnabend, 18. Januar, 14-18 Uhr Kunstverein Buchholz, Kirchenstraße 6, Gebühr 5 Euro, Anmeldungen bis 15. Januar unter Telefon 04181/31741 oder info@kunstverein-buchholz.de.