Harburg. Leuchtende Schneekristalle und mit Lichterketten geschmückte Nordmanntannen gehören zur Weihnachtsatmosphäre in der Harburger Innenstadt wie der Glühweinstand auf dem Rathausplatz. Morgen wird der Lichterschmuck wieder in der Versenkung verschwinden. Bis zur Adventszeit 2020. Die Illumination hat ihren Preis. Das Citymanagement Harburg kann die Kosten für die technische Prüfung, das Auf- und Abhängen, den Betrieb (Stromkosten) und die Einlagerung der Lichtelemente nicht selbst aufbringen und bittet alljährlich die anliegenden Geschäftsleute um Unterstützung.

„Wir brauchen 18.000 bis 20.000 Euro. Die sind in unserem Etat nicht vorhanden und werden ausschließlich vom Harburger Einzelhandel aufgebracht“, sagt Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann. „Der Bezirk zahlt keinen Cent dazu.“

Nach Auffassung der City-Beauftragten sollen trotz des knappen Geldes im kommenden Winter noch mehr Lichter leuchten und das nicht nur in der Weihnachtszeit: „Ich sehe überall in den Städten wunderschöne Beleuchtungen. So etwas könnten wir auch hier haben“, sagt sie. Vor allem die Lüneburger Straße vertrage eine Aufhellung, auch um das Sicherheitsempfinden der Passanten zu erhöhen, so Lansmann.

Vier der 94 großen LED-Leucht-Kristalle sind am Deichhausweg/Ecke Harburger Rathausplatz angebracht.

Foto: Citymanagement Harburg

Sie habe darüber bereits mit Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen gesprochen und hofft auch auf Zuschüsse aus dem RISE-Fonds zur Stadtteilentwicklung. Denn die Lüneburger Straße liegt im RISE-Fördergebiet Harburger Innenstadt/Eißendorf Ost, dessen Entwicklung bis Ende 2023 mit städtischem Geld unter Beteiligung der Einwohner aufgewertet werden soll.

Lüneburger Straße soll der Schwerpunkt werden

Im Frühjahr sei ein Gespräch mit dem Bezirksamt und dem RISE-Stadtteilbüro (das hat seinen Sitz im Gloriatunnel) geplant, sagt die Citymanagerin. Ein Schwerpunkt solle die Lüneburger Straße sein. Sie könne sich vorstellen, die oft sehr schönen Häuserfassaden an Harburgs bekanntester Fußgängerzone mit Licht optisch hervorzuheben. Als dauerhafte Installationen. Die zusätzliche Beleuchtung könne bestenfalls so beschaffen sein, dass sie in der Adventszeit – etwa durch einen Farbwechsel – weihnachtliche Stimmung verbreite, so Lansmann.

Sie würde sich freuen, wenn die Lü’ erneut zu einem sogenannten Business Improvement District, kurz BID, werden würde: Unter der Regie eines Organisationsbüros zahlen die Grundeigentümer Beiträge, mit denen ihre Geschäftsumgebung aufgewertet wird. Allerdings müssen mindestens 15 Prozent der Grundeigentümer mitmachen, und es darf höchstens ein Drittel der Grundbesitzer dagegen sein. Die Lüneburger Straße war bereits ein BID, das jedoch 2016 beendet wurde. Einige Eigentümer kritisierten damals, dass die Beiträge, die sie leisten sollten, im Verhältnis zum Ertrag zu hoch gewesen seien.

Melanie-Gitte Lansmann ist Citymanagerin und plant eine attraktivere Weihnachtsbeleuchtung für Harburg.

Foto: HA

Geld für die Weihnachtsbeleuchtung steht zur Verfügung

Ein paar Meter weiter nördlich, auf dem Marktplatz am Sand, existiert derzeit ein BID unter der Regie des Citymanagements Harburg. „Beim BID Sand-Hölertwiete steht ausdrücklich Geld für eine Weihnachtsbeleuchtung zur Verfügung“, sagt Lansmann. „Deshalb wollen wir im kommenden Winter die Beleuchtung erweitern.“ Das BID ist beflügelt durch die neue Pflasterung und weitere Baumaßnahmen zur Verschönerung des zentralen Marktplatzes, an denen sich die Stadt mit 1,5 Millionen Euro beteiligt hat. Lansmann: „Als wir kürzlich fragten, ob wir den Antrag stellen sollten, den BID zu verlängern, gab es einhellige Zustimmung.“

Von Hamburger Verhältnissen wäre Harburg aber auch mit den zusätzlichen Maßnahmen noch weit entfernt. Dort hat sich unter der Regie des Bauunternehmens und Projektentwicklers Otto Wulff das BID Mönckebergstraße gegründet. Wichtigstes Anliegen sei es, „mit einer einzigartigen Winterbeleuchtung und einer innovativen Straßen-, Fassaden- und Effektbeleuchtung das besondere Potenzial der Mönckebergstraße hervorzuheben“, heißt es auf der Internetseite des BID.

Allein für die zusätzliche Illumination der Einkaufsmeile stehen innerhalb von fünf Jahren mehr als 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Zusammen mit weiteren Maßnahmen sind es mehr als zehn Millionen Euro.

Citymanagement

Der Verein Citymanagement Harburg wurde 1998 gegründet, damals noch unter dem Namen Aktionsgemeinschaft Harburg e.V. Vereinsziel ist die Wiederbelebung der Harburger Innenstadt als attraktiver Anlaufpunkt für die gesamte Region. Zudem vertritt der Verein die Interessen der in der City ansässigen Geschäftsleute. Im Mai 2012 hat der Verein sich in Citymanagement Harburg e.V. umbenannt.

Das Bezirksamt Harburg ist nicht nur Finanzier, sondern auch wichtiger Kooperationspartner des Citymanagements. Weitere Finanziers sind die Sparkasse Harburg-Buxtehude und das ECE Phoenix Center. Hinzu kommen die Beiträge der knapp 90 Vereinsmitglieder. Dies sind hauptsächlich in der Harburger Innenstadt vertretene Geschäfte und Unternehmen, aber auch Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz, das Rieckhof Freizeitzentrum oder der Harburger Turnerbund.

Seit Oktober 2017 hat der Verein seinen Sitz an der Hölertwiete 6. Im vorderen Bereich der Räumlichkeiten befindet sich eine Infostelle für Harburg-Besucher und -Bewohner. Sie dient gleichzeitig als Anlaufstelle für das Citymanagement. Drumherum werden Artikel aus Harburg und Hamburg verkauft (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr).