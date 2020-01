Harburg. Es sollte wohl ein Weckruf werden, weil die echten Zahlen eine ganz andere Botschaft zeigen als die vielen Sonntagsreden zum Klimaschutz. Mit einem Appell an die Bundesregierung haben die norddeutschen Bundesländer vor einigen Tagen auf Hemmnisse beim Ausbau der Windenergie aufmerksam gemacht, der an Land „faktisch zum Erliegen“ gekommen sei. Warum das so ist, lässt sich an zwei Projekten im Landkreis Harburg gut darstellen.

Kreis weist weniger Vorrangflächen aus als erwartet

So hat der Kreis vor einigen Wochen zwar neue Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen, aber längst nicht so groß wie vom Land Niedersachsen erhofft. Gut 1,4 Prozent der Landfläche sollten eigentlich für den „Rohstoff des Nordens“ vorgehalten werden, tatsächlich sind es im Landkreis gerade einmal etwa 0,5 Prozent. Und selbst um diese Flächen gibt es heftigen Streit und lange Debatten, wie das Beispiel Ardestorf zeigt, wo eine örtliche Bürgergenossenschaft für etwa 17 Millionen Euro drei moderne und 200 Meter hohe Rotoren bauen will.

„Bürgerwindpark“ in Ardestorf stockt

Schon 2012 gab es mit dem Projektentwickler Windstrom und Grundeigentümern Verkaufsverhandlungen, 2014 kamen erste Überlegungen bei der Genossenschaft Bürger-Energie-Buxtehude, die in Buxtehude seit 2016 eine Anlage bereits betreibt und den Ardestorfer „Bürgerwindpark“ unterstützt. „Die Genehmigungsverfahren ziehen sich aber elend lange hin“, sagt Bürger-Energie-Vorstand Robert Neumann. Tatsächlich wurde der Antrag für Ardestorf schließlich 2018 eingereicht, entschieden ist immer noch nichts.

Wieviel Schaden nehmen Greifvögel?

Denn obwohl der Landkreis auch diese Fläche als Vorranggebiet ausgewählt, ist sie heftig umstritten, offensichtlich selbst unter verschieden Kreis-Behörden, weil noch unklar ist, wie stark Greifvögel dort Schaden nehmen könnten. Tatsächlich laufen Vogelschützer Sturm, weil sie Uhus und Rot-Milane gefährdet sehen. Und auch der Gemeinderat in Neu Wulmstorf versuchte das Vorranggebiet zu stoppen, weil es eben solche Bedenken gegen den Standort gebe. Auch mit Stimmen der SPD, die sich auf Bundesebene dann eher als glühender Windkraftbefürworter zeigt, um eine Energiewende weg von der Kohle zu schaffen.

Zahlreiche Auflagen für Betreiber

Nun warten die Ardestorfer Windplaner weiter auf eine Genehmigung, die aber zahlreiche Auflagen wie etwa festgelegte Abschaltzeiten in vogelflugintensiven Zeiten enthalten wird. Ob sich das Projekt rechnet, ist daher längst noch nicht klar. „Wir müssen uns das dann anschauen“, sagt Neumann, der dennoch darauf hofft, dass bis Ende dieses Jahres die Anlagen gebaut werden können.

Zumindest ein typisches Windkraft-Problem gibt es für das Ardestorfer Projekt aber nicht, weil es weit ab von Siedlungen gebaut wird. So gibt es derzeit Überlegungen für eine generelle 1000-Meter-Abstandsregel zu Wohnhäusern, um die Akzeptanz von Windkraft zu fördern. Dann aber, so fürchtet die Branche, werden etliche potenzielle Standorte wegfallen und viele ältere Anlagen Schwierigkeiten bekommen, wenn sie erneuert werden sollen. „Wir werden daher sogar einen Rückbau der Windkraft erleben“, sagt Neumann.

Förderung läuft aus

Auch dafür dürfte es bald mindestens ein Beispiel im Landkreis geben. 2002 hatte der Ohlenbüttler Landwirt Klaus Jansen mit Mitstreitern eine der ersten Windkraftanlagen im Kreis gebaut – schon damals gegen viele Widerstände. In zwei Jahren läuft die staatliche Förderung aus. Doch eine neue Anlage wird er wohl nicht bauen. Lange Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren und die vielen Klagen gegen Windkraft schrecken davon ab, sagt er. Sein Fazit: „Sobald nach Förderende die erste Reparatur anfällt, war es das für uns.“

Was aber ist zu tun? Kommunalpolitiker wie der SPD-Kreis-Fraktionschef Tobias Handtke sehen sich da oft im Widerspruch zwischen Klima- und Naturschutz, wie er sagt. Ein „Windbürgergeld“ als Ausgleich für Anwohner von Windkraft-Anlagen, wie gerade von der Bundes-SPD gefordert, sieht er eher nicht als Hebel, um die Akzeptanz für Windkraft an Land zu fördern. Handtke: „Was wir endlich brauchen, sind klare gesetzliche Rahmen, damit eindeutig ist, wo Windkraft möglich und wo der Artenschutz wichtiger ist.“