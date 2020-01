Lüneburg. Unter dem Titel „Rock Legends - dead or alive“ stellt der Winsener Künstler Ole Ohlendorff in Lüneburg Musikerporträts aus. Von „Knocking on Heavens Door“ bis zum „Highway to Hell“ erstreckt sich das Spektrum der ausgestellten Werke im Rock’n’Roll-Zirkus zwischen Himmel und Hölle.

Seit 1996 arbeitet der Künstler Ole Ohlendorff mit Leidenschaft an seinem Projekt „Dead Rock Heads“. Es handelt sich dabei um Porträts verstorbener Musiker, und bisher sind 150 Werke dazu entstanden. Die Bilder sind so nah am Original, dass der Betrachter nicht überlegen muss, wessen Porträt er vor sich hat, und trotzdem spiegeln sie alle den individuellen Stil des norddeutschen Künstlers wider. Sie sind beeindruckend echt, und jeder Ausstellungsbesucher wirft gern einen zweiten und dritten Blick auf die Legenden der Rockmusik, betrachtet Details und ist beeindruckt von der Authentizität von Ohlendorffs Werken. Die Bilder lösen Erinnerungen und Emotionen aus, an Menschen, an Musik und an ein Lebensgefühl.

Ursprünglich war es für Ohlendorff ein ehernes Gesetz, ausschließlich den Toten ein Denkmal zusetzen. Doch weshalb nicht auch den Lebenden? Was posthum in Stein gemeißelt werden kann, kann genauso gut ante mortem seinen Weg auf die Leinwand finden. Es entstanden Porträts von Rocklegenden wie Slash, Steven Tyler, Billy Gibbons, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Neil Young, Ringo Starr und Bob Dylan. Nicht zu vergessen nationale Musikgrößen wie Wolfgang Niedecken, Peter Maffay, Campino, Alec Völkel und die Panikorchestermusiker Jean-Jacques Kravetz, Steffi Stephan und Udo Lindenberg. In bundesweiten Ausstellungen waren die Bilder bereits „on Tour“.

Ole Ohlendorff hat eine Vita, so vielfältig wie eine Farbpalette. 1958 in Winsen geboren, lebt und arbeitet er in seiner Heimatstadt seit 1990 als freischaffender Maler. Von 1975 bis 1981 war Ohlendorff Polizeibeamter in Hamburg, danach Roadie, Werftarbeiter, Kurierfahrer, Koch und Weltenbummler. Lüneburg wurde dann zur Wiege seines malerischen Werdegangs. In einer Kneipen-Dachwohnung am Stintmarkt griff er Mitte der 80er-Jahre zu Bleistift und Skizzenblock und legte aus dem Stand Zeichnungen aufs Papier, deren Qualität andere erst nach langjährigem Studium erreichen. 2009 erhielt er den „Blauen Löwen“, den wichtigsten Kulturpreis des Landkreises Harburg. Mit der Ausstellung in der Galerie Esfandiary feiert er jetzt sein 30. Jubiläum als freischaffender Künstler dort, wo für ihn als Künstler alles begonnen hat.

Ole Ohlendorff: Between Heaven & Hell Vernissage Donnerstag, 9. Januar, 18 Uhr. Galerie Esfandiary, Dorette-von-Stern-Straße 11, Lüneburg, Bis 31. Januar Di-Sa, 11-17 Uhr.