Jesteburg. Die 70er- und 80er-Jahre waren eine ganz besondere Epoche der Musik. Bereits deutlich entfernt vom klassischen Rock’n’Roll und Rhythm & Blues, aber längst noch nicht angekommen bei den technisch erzeugten Dancegrooves nach heutigem Verständnis, die weitestgehend auf Melodien verzichten. Bands und Musiker wie die Stones, Hendrix, Santana, Dire Straits und Queen sowie Kiss oder Bon Jovi und viele andere verpassten dem modernen Rock’n’Roll ihren unverwechselbaren Stempel. Sie waren und sind vor allen Dingen Live-Bands.

Why not aus Bremen haben sich dieser Legenden angenommen, wobei sie nicht nur die Originale kopieren, sondern den Songs ihren eigenen Anstrich verpassen: groovig, erdig, schnörkellos und jederzeit tanzbar. Im Vordergrund steht der kraftvolle Gesang des Bandgründers und Bassisten Manni Dirks aus Bremen, der den Namen Why not nicht ganz zufällig gewählt hat. Insider wissen um die legendäre Diskothek in Bremen aus den 70ern und 80ern (erwähnt übrigens im Film zum gleichnamigen Buch „Neue Vahr Süd“ von Sven Regener).

Unterstützt wird er von Harald Pfeiffer (Gesang, Gitarre) sowie Andy Gellert (Schlagzeug). Egal, ob gefühlvolle Balladen oder unwiderstehliche Rock-Kracher – die drei erfahrenen Musiker wissen, wie man das Publikum in jene Zeit zurückführt, als in der Rockmusik noch gearbeitet wurde und die Musiker nicht nicht in den PR-Etagen irgendwelcher Fernsehsender erfunden wurden.

Es schwingt Nostalgie mit, wenn Why not auf der Bühne sind – das ist gewollt, denn wer wird nicht gern über die Musik an schöne Zeiten erinnert? Doch es gibt auch immer Neues in ihren Konzerten: Die Besucher von Why Not-Auftritten haben bei stets den Eindruck: „Die kenn’ ich - aber sie sind irgendwie anders, als man sie vom Radio kennt.“ Uns so soll es sein: Denn wer Live-Musik hören möchte, soll sie auch bekommen.

Why not Sonnabend, 11. Januar, 19.30 Uhr, Café Book, Jesteburg, Kirchweg 3, Eintritt frei, Spende willkommen