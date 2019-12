Harburg. Begleitend zur aktuellen Ausstellung „Hot Stuff – Archäologie des Alltags“ zeigt das Archäologische Museum in der Kinoreihe „Flexibles Flimmern“ Filmklassiker der 80er- und 90er-Jahre. Die Besucher können an zwei Tagen bei Filmklassikern in Erinnerungen schwelgen: Am Mittwoch wird „La Boum – Die Fete“ auf der großen Leinwand des Helms-Saals gezeigt und am Donnerstag der Kult-Hit „Blues Brothers“. Vor dem Filmbeginn besteht ab 18.30 Uhr die Gelegenheit, die Sonderausstellung im Museum anzusehen. Für passende Leckereien und Getränke sorgt das Team der Helms Lounge im Foyer des Museums.

Die Veranstaltungsreihe „Flexibles Flimmern“ ist kein Kino mit fester Adresse, sondern bringt Filmgenuss an besondere Orte in Hamburg. Jeder Film wird an einem individuellen Ort gezeigt. Aus einer riesigen Auswahl wunderbarer, heißgeliebter und manchmal bereits auswendig gelernter Filme der 80er- und 90er-Jahre hat das „Flexible Flimmern“ exklusiv für das Archäologische Museum Hamburg eine Auswahl getroffen.

La Boum – Die Fete, Mittwoch, 8. Januar Für diejenigen, die diesen absoluten Filmklassiker tatsächlich noch nie gesehen haben und nicht sofort den passenden Ohrwurm im Gehörgang tönen hören: Die dreizehnjährige Vic verliebt sich auf einem Pariser Gymnasium in einen gleichaltrigen Schüler. Ihre Eltern haben kaum Zeit für sie und ihre ganz eigenen Probleme. Vic vertraut sich ihrer unkonventionellen Großmutter Poupette an, die ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Die erste Party ohne Eltern bringt weitere Aufregung. Der im Film auf der Party gespielte Song „Dreams Are My Reality“, einer der Schmusehits der 80er-Jahre, wird zum Klassiker des Engtanzes und erwarb sich damit einen ewigen Platz auf der Kellerparty-Balladen-Playlist.

Blues Brothers, Donnerstag, 9. Januar Die in der Filmgeschichte gern kopierten und nie erreichten Figuren Elwood und Jake Blues (Dan Aykroyd und John Belushi) entführen das Publikum in einen wilden Mix aus Musical, Gangsterfilm und Buddy-Komödie: Nach einem längeren Gefängnisaufenthalt erfährt Jake „Joliet“ Blues, dass das von katholischen Nonnen betriebene Waisenhaus, in dem er und sein Bruder Elwood aufgewachsen sind, kurz vor dem Bankrott steht. Um die Einrichtung zu retten, beschließen die Brüder, ein Konzert zu geben – und müssen dafür ihre alte Band wieder zusammenbringen.

Am 15. und 16. April folgen „Night on Earth“ und „Clerks – Die Ladenhüter“.

Flexibles Flimmern, 8./9. Januar und 15./16. April, Archäologisches Museum, Museumsplatz 2, Harburg, 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Eintritt 12 Euro, Jahrhundert-Kombiticket für alle vier Filme 40 Euro, reservierungen@flexiblesflimmern.de