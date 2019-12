Buchholz. Sie haben ein Foto herausgesucht. Es muss Anfang der 1980er-Jahre gemacht worden sein. Ein Schwarz-Weiß-Bild, aufgenommen bei einem der vielen Profi-Tanzturniere, bei denen Ronald und Bianka Gresz auf dem Parkett standen. Sie schüttelt den Kopf und lacht. „Das Kleid aus Tüll haben wir später an einen Zirkus verkauft. Die Schuhe habe ich behalten.“ Bianka Gresz kramt aus dem Fundus ein Paar strassbesetzte Seidenschuhe heraus und mit ihnen die Erinnerungen an große Wettkämpfe und die vielen unvergesslichen Bälle, die sie für ihre Schüler ausgerichtet haben.

Ihr Unternehmen ist allen Tänzern aus Buchholz und Umgebung ein Begriff. Seit 33 Jahren ist die Tanzschule Gresz Treffpunkt all derer, die es lieben zu schwofen und zu walzen, abzurocken und im Rhythmus der Musik zu tanzen. Wer das in Buchholz wollte, ging zu Gresz. Jetzt geht diese Ära unerwartet zu Ende. Das Ehepaar steigt zum Jahresende aus. Im Januar übernimmt ein neuer Inhaber. Gabi, Bernd und André Hesse vom Tanzhaus Hesse werden die Tanzschule an der Brauerstraße als Familienunternehmen weiterführen. Das Trio aus Vater, Mutter und Sohn betreibt bereits die Tems-Akademie in Neu Wulmstorf und Neugraben. Jetzt kommt mit der Tanzschule im Buchholzer Gewerbegebiet ein Standort dazu.

Bianka und Ronald Gresz zeigen bei einem der Tanzturniere Anfang der 1980er-Jahre, was sie als Profis draufhaben.

Foto: Tanzschule Gresz / HA

Der Abschied kommt für das Tanzlehrerpaar genauso überraschend wir für die Kunden. Im Frühjahr erhielt Ronald Gresz die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Tumor war bereits zu dem Zeitpunkt so weit fortgeschritten, dass die Ärzte eine Operation ablehnten. Der 60-Jährige begann eine starke, über Monate dauernde Chemotherapie. Ans Tanzen ist seitdem nicht mehr zu denken.

Der erfahrene Tanzlehrer ist kein Traumtänzer

Ronald Gresz sagt klar, wie die Lage ist: „Ich weiß, dass ich nicht wieder gesund werden kann. Auch wenn meine Blutwerte aktuell gut sind. Es ist eine Frage von Monaten, wie lange es mich noch gibt.“ Und weil der Tanzlehrer kein Traumtänzer ist, sondern Realist, hat er unmittelbar nach der Diagnose gemeinsam mit seiner Frau entschieden, das Unternehmen abzugeben. „Allein weiterzumachen wäre für mich nicht in Frage gekommen“, sagt Bianka Gresz. „Uns gibt es nur im Doppelpack. Wir sind ein Team, beruflich und privat.“

Begonnen hat die Geschichte der Tanzschule im Jahr 1986. Ronald Gresz, damals 27 Jahre alt, tanzte bereits seit zehn Jahren erfolgreich in der Buchholzer Tanzschule Moran-Lechky. Dort lernte er Bianka kennen, eine unbeschwerte junge Frau, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Für den ambitionierten Tänzer, dessen Triebfeder die Perfektion ist, ist die angehende Bankkauffrau wie ein Sechser im Lotto. Nicht nur, dass die beiden auf der Tanzfläche ein starkes Team sind, auch sonst passen sie gut zueinander.

Die Veranstaltungen in der Tanzschule Gresz sind stets gut besucht.

Foto: Tanzschule Gresz / HA

Sie, die Spontane, Kommunikative, die die Dinge anpackt, und er, der Analytiker, der abwägt und alles bis ins Detail durchdenkt – das ergänzt sich. Doch bis aus den beiden Tänzern ein Liebespaar wird, vergehen fast zwei Jahre. 1978 beginnen die beiden als Amateure erste Turniere zu tanzen. Da sind sie bereits auch privat zusammen. Drei-, viermal die Woche treffen sie sich zum Training im Tanzsaal, der damals noch an der Bremer Straße beheimatet war.

Beide spüren, dass das Tanzen für sie mehr sein könnte, als nur ein Hobby. Während sie in der Bank arbeitet, entscheidet er sich Anfang der 1980er-Jahre für eine Profiausbildung zum Tanzlehrer. Zeitgleich wechseln sie im Turniertanz von den Amateuren zu den Profis. Ihren ersten Wettkampf werden sie nie vergessen: „Er war im CCH und wir kamen unter die ersten Zwölf von rund 50 Paaren im Standardbereich“, sagt Ronald Gresz. „Das war ein großartiger Erfolg für uns.“ Sie wissen, dass sie das Zeug dazu haben, ganz oben in der Profi-Klasse zu tanzen. Aber sie entscheiden sich dagegen. „Wir haben unsere Priorität schon damals auf die Tanzschule gesetzt“, sagt Gresz, der 1985 seine Trainerprüfung vor dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) macht. „Mehr als ein zehnter Platz in der deutschen Rangliste war unter diesen Bedingungen nicht drin.“

Dieses Gebäude ließ das Ehepaar Gresz 2003 passgenau für ihre Tanzschule in der Brauerstraße im Gewerbegebiet von Buchholz bauen.

Foto: Tanzschule Gresz / HA

Fünf Jahre pendelt das Ehepaar Gresz zwischen Profiturnieren und dem Unterricht in der eigenen Tanzschule. Sie tanzen bei den offenen holländischen Meisterschaften im Grand Hotel Krasnapolsky im Herzen von Amsterdam, besuchen Turniere in Nürnberg und Wien. Statt in Hotels übernachten sie im umgebauten Opel Kadett mit Standheizung auf der Autobahnraststätte.

Nur so schaffen sie den Spagat zwischen Wettkampf und Tanzschule. Im Frühjahr 1989 tanzen sie ihr letztes nationales Profiturnier in der Dortmunder Westfalenhalle. 10.000 Zuschauer jubeln ihnen begeistert zu. Es ist der wohl bewegendste Moment in ihrer Tanzkarriere. Da wissen die beiden, dass es Zeit ist, aufzuhören.

Seitdem widmen sich Bianka und Ronald Gresz mit ganzem Herzen ihrer Tanzschule. Als Töchterchen Verena 1991 geboren wird, nehmen ihre Eltern das Baby einfach mit in den Unterricht. Bereits mit zwei Jahren darf das kleine Mädchen beim Kindertanz mitmachen. Auch sonst gibt es in der Familie Gresz keine Trennung zwischen Beruf und Privatleben.

2002 wird die Tanzschule an die Brauerstraße verlegt

Die Tanzschule ist omnipräsent und so erfolgreich, dass die Inhaber 2002 beschließen, die inzwischen in der Lindenstraße ansässige Schule in einen Neubau mit großem Tanzsaal zu verlegen. In der Brauerstraße erwerben sie dafür ein Grundstück. 2003 feiern sie mit ihren Kunden die große Einweihungsparty.

Die Tanzschuhe aus den Zeiten der Turniere in den 1980er-Jahren hat Bianka Gresz bis heute aufbewahrt.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Seitdem ist der Saal täglich bis auf sonnabends mit Tänzern belegt. Einsteiger und Fortgeschrittene, Hobby-Tänzer und Tänzer ohne Partner geben sich die Klinke in die Hand. Es gibt Kurse für Brautpaare und Gäste, für Frauen und Minis und diejenigen, die sich auf der Tanzfläche nicht blamieren wollen. Viermal im Jahr veranstalten die Inhaber außerdem einen großen Ball. Rund 41.000 Jungen und Mädchen, Männer und Frauen haben die Gresz’ durch ihre Tanzschule geschleust. Das sind mehr Menschen als die Stadt Buchholz Einwohner hat.

Die Kunden schätzen das Ehepaar Gresz, weil es Geduld mit den Tänzern hat, Freude bei der Arbeit und jede Menge Humor mit auf die Tanzfläche bringt. Es geht den beiden nicht um Perfektion, sondern darum, dass alle Spaß am Tanzen haben. Sie sind überzeugt davon, dass Tanzen einfach gut tut. Das belegt auch die Wissenschaft. Forscher haben herausgefunden, dass Tanzen gesund ist, Körper und Geist stärkt und sogar die Intelligenz fördert.

Dass ein Mensch, der sein Leben dem Tanz gewidmet hat, der weder raucht, noch trinkt und dessen großes Hobby das Laufen gewesen ist, bereits mit 60 Jahren unheilbar an Krebs erkrankt, ist für das Ehepaar Gresz schlichtweg unbegreifbar. Ronald Gresz zuckt mit den Schultern, presst die Lippen zusammen. Dann sagt er einen Satz, der nachhallt: „Ich bin in der Nachspielzeit. Es bleibt nicht mehr viel.“ Und dann fügt er hinzu: „Wenn wir in Buchholz unterwegs sind, treffen wir ständig Menschen, die bei uns einmal getanzt haben. Sie fragen, wie es geht. Und ich sage: ,schlecht’. Das ist für viele nicht leicht.“

Bianka und Ronald Gresz vor einem Plakat ihrer Tanzschule Mitte der 1980er-Jahre.

Foto: Tanzschule Gresz / HA

Am 4. Januar werden sie ihre Tanzschule an ihre Nachfolger übergeben. Bianka Gresz wird anschließend weiter unterrichten, allerdings erstmal nur einen Kursus. „Es ist ein tolles Gefühl, zu erleben, wie aus einem Fußgänger ein Tänzer wird“, sagt sie. Und nicht nur das. Hunderte Ehen haben die beiden gestiftet, indem sie handverlesen alleinstehende Menschen im Tanz zusammengebracht haben. „Es gibt Paare, die tanzen ein Vierteljahrhundert mit uns“, sagt Ronald Gresz. „Mich von diesen Menschen verabschieden zu müssen, fällt mir wirklich schwer. Wir hätten gerne noch ein paar Jahre weitergemacht.“

Übergabe-Party

Unter dem Motto „Traditionelles bewahren – Bewährtes erhalten – Neues hinzufügen“ wird die Familie Hesse die Tanzschule Gresz zum Januar 2020 übernehmen.

Aus diesem Anlass wird es eine öffentliche Übergabefeier geben. Die Getränke sind an diesem Abend für alle Gäste frei. Allerdings wird um eine freiwillige Spende für einen guten Zweck gebeten.



Die neuen Betreiber freuen sich über Vorschläge zu sozialen Projekten in Buchholz, die sie mit den Einnahmen des Abends unterstützen können.



Einlass zur Veranstaltung im Tanzhaus Hesse in der Brauerstraße 26 ist ab 19.30 Uhr. Die Veranstaltung selbst beginnt um 20 Uhr. Dresscode: lässig, schick. Der Eintritt ist frei.



Weitere Informationen zum Angebot des Tanzhauses Hesse sowie eine Reservierung für die Übergabe-Party gibt es im Internet: www.tanzhaus-hesse.de