Lüneburg. Nicht immer liegt das Gewünschte unterm Weihnachtsbaum – oder es liegt dort gleich doppelt. Beides ist irgendwie unschön, aber es gibt eine Lösung: Die „Nacht der langen Gesichter“ in Lüneburg am Sonnabend, 28. Dezember. Hier werden die Weihnachtsgeschenke, die die Beschenkten gern wieder loswerden möchten, versteigert. Vom Erlös der Versteigerung erhalten, die Geschenkespender 75 Prozent, die übrigen 25 Prozent gehen an eine gemeinnützige Institution in Lüneburg.

Ein paar Regeln sind zu beachten: Die Geschenke können zwischen 14.30 und 16 Uhr abgegeben. Pro Person werden bis zu drei Geschenke angenommen. Ausgenommen sind Bücher und CDs, die Waren müssen neu sein oder richtige Antiquitäten.

Sabine Thümer aus Lüneburg organisiert die „Nacht der langen Gesichter“ in diesem Jahr bereits zum siebten Mal. In ihrer Heimatstadt Nürnberg gibt es so eine Aktion schon seit mehr als 20 Jahren. Sie wollte auch in Lüneburg diese Tradition fortsetzen. Da sie und ihr Mann sich ehrenamtlich in der Stiftung Medien- und Onlinesucht engagieren, konnte sie im Stiftungsvorstand schnell Helfer gewinnen und hatte damit auch eine gemeinnützige Einrichtung, die von den Auktionserlösen profitieren konnte.

Lüneburger Geschäftsleute stiften Preise für Tombola

„Unter den Hammer“ kommt wie in den Vorjahren auch ein Bild des Lüneburger Künstlers Balyon, das dieser während der Versteigerung an Ort und Stelle malt. Darüber hinaus gibt es eine Tombola mit Preisen, die von Lüneburger Geschäften gestiftet wurden. Zu gewinnen sind unter anderem Gutscheine für Familien-Freizeiten. Zur Stärkung gibt es Brezeln und Getränke. „Etwa 150 bis 200 Leute kommen zur Nacht der langen Gesichter, davon viele, die einfach Spaß haben wollen“, berichtet Sabine Thümer. Besonders gut gehen Schmuck, Geschirr und Kunstgegenstände, aber auch so manche Kuriosität.

Die Nacht der langen Gesichter Sonnabend, 28. Dezember, Glockenhaus, Glockenstr. 9, Lüneburg. Warenannahme von 14.30 bis 16 Uhr, Versteigerung 16 bis 18 Uhr