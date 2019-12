Harburg. Mit Wozzeck revolutionierte Alban Berg 1925 das Musiktheater. Die erste atonale Oper bringt Menschen aus den untersten sozialen Schichten auf die Opernbühne – damals ein Novum. Das CinemaxX in Harburg zeigt „Wozzeck“ am 11. Januar, ab 19 Uhr, in deutscher Sprache. Packend inszeniert von William Kentridge kommt das Seelendrama um den Soldaten Wozzeck in der Metropolitan Opera zur Aufführung – die CinemaxX-Häuser übertragen live aus New York. Am Dirigentenpult steht der Musikdirektor der MET, Yannick Nézet-Séguin.

Der einfache Soldat Wozzeck (Rollendebüt für Peter Mattei) leidet an Halluzinationen, ausgelöst durch obskure ärztliche Experimente, für die er sich aus Geldmangel zur Verfügung stellt. Er wird verspottet und gedemütigt. Seine Geliebte Marie (Elza van den Heever) hat mit einem schneidigen Tambourmajormehr als nur einen Flirt. Wahn und Eifersucht machen Wozzeck zum Mörder Maries, bevor er selbst ertrinkt. Erschütternde Schlussszene: Ihr gemeinsames Kind spielt nichtsahnend auf der Straße.

Büchners „Woyzeck“ lieferte den Opernstoff

Den Stoff für das Meisterwerk in drei Akten lieferte Georg Büchners Dramenfragment „Woyzeck“ von 1879. Doch der klanglichen Operntradition des 19. Jahrhunderts kehrt Alban Berg den Rücken und komponiert für die Sänger mehrere Zwischenstufen zwischen gesprochenem und gesungenem Wort. Was heute als Jahrhundertoper gilt, hielt man zur Entstehungszeit für unaufführbar. Fest steht: Wozzeck geht unter die Haut. Für die New Yorker Inszenierung entwickelt Regisseur William Kentridge eine apokalyptische Szenerie in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

In den Cinemaxx-Kinos können sich Opernfreunde bei den Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera (MET) ganz auf den musikalischen Genuss konzentrieren: Eine perfekte Klangqualität sorgt bei den Live-Übertragungen für Hörerlebnisse der Extraklasse. Zwölf HD-Kameras zoomen direkt an die Sänger und zeigen Details, die sonst allenfalls von den vorderen Parkettplätzen aus zu sehen sind. Dazu gewähren Pausen-Interviews einen interessanten Blick hinter die Kulissen.

Wozzeck, Sonnabend, 11. Januar, 19 Uhr, CinemaxX Harburg, Aufführung in Deutsch mit deutschen Untertiteln. Kinotickets für die Liveübertragung aus der New Yorker Metropolitan Opera sind in allen teilnehmenden Cinemaxx Kinos, auf der Website www.cinemaxx.de/meisterwerke oder in der App erhältlich. Weitere Infos unter 040/80 80 69 69.

Weitere Termine der MET-Saison 2019/2020 bei CinemaxX: 1. Februar: George Gershwin: Porgy And Bess, 29. Februar: Georg Friedrich Händel: Agrippina, 14. März: Richard Wagner: Der Fliegende Holländer, 11. April: Giacomo Puccini: Tosca, 9. Mai: Domenico Donizetti: Maria Stuarda