Eckel. Es ist ein Bild wie aus dem Märchenbuch: Jedes Jahr um die Weihnachtszeit rollt eine hölzerne Kutsche durch das Dorf Eckel in der Gemeinde Rosengarten. Das schwarze Gefährt mit den roten Rädern ist mit einer Girlande aus weißen Tannenzweigen geschmückt, an welcher glänzende Christbaumkugeln hängen. Vor den Wagen ist ein stattliches Pferd gespannt. Es trägt rot-weiße Gamaschen, eine weihnachtliche Schabracke und eine passende Mütze auf dem Kopf.

Der Kutscher ist kein anderer als der Weihnachtsmann höchstpersönlich. Zu erkennen an weißem Vollbart, roter Zipfelmütze und farblich passendem Anzug. Manchmal kommt er allein, manchmal hat er seinen Gehilfen dabei. Auf seinen Wagen hat er einen großen Jutesack geladen, gefüllt mit Mandarinen, Schokolade und anderen Leckereien. Kurz vor Weihnachten und an Heilig Abend macht er sich auf den Weg zu den Kindern. Wenn das Klappern der Hufe durch die alte Dorfstraße von Eckel schallt, wissen auch die Allerkleinsten, dass das große Fest nicht mehr weit ist.

Weihnachtsmannhelfer Marco Stöver verteilt kleine Präsente an die Kinder der DRK-Kita Eckel.

Foto: Hanna KastendiEck / HA

Was sie allerdings nicht wissen - und dass sollte an dieser Stelle auch ein Geheimnis bleiben - ist, dass es sich beim Weihnachtsmann um Helmut Peters handelt, einen handfesten Burschen mit Eckeler Wurzeln. Peters ist Landwirt, kennt sich aus mit Ackerbau und Viehmast, fährt große Landmaschinen und Lkw und stellt sich eigentlich nicht gern in den Mittelpunkt.

Bereits mit 22 Jahren übernahm er den Hof seines früh verstorbenen Vaters und führte das Unternehmen bis Ende der 1980er-Jahre. Doch als die Umstände in der Branche schwieriger wurden, sattelte er vom Trecker auf den LKW um. Heute ist Helmut Peters 67 Jahre alt und im Ruhestand. Nur ab und zu fährt er noch große Fahrzeuge für einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nachbarort. Doch viel häufiger ist er mit seiner Kutsche unterwegs.

Die Kutsche wird im Sommer für Turnierzwecke genutzt

Helmut Peters hat ein großes Hobby: das sportliche Fahren mit Kutsche und Wagen. Als Mitglied im Fahrverein Estetal geht er bei den großen Rennen deutschlandweit an den Start. In diesem Sommer ist er mit seinen beiden Warmblütern, dem Polen Dzielny und dem Westfalen Rocky bei zehn Turnieren gestartet und hat die Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Geländefahren und Hindernisfahren höchst erfolgreich bestanden.

Es macht ihm Freude, mit dem Marathonwagen und 20 km/h durchs Gelände zu preschen oder mit dem stilecht geschmückten Spider Dressur zu fahren. Dafür trainiert er fast täglich. Sein bestes Ergebnis in diesem Jahr war ein zweiter Platz. Im kommenden Jahr will er ganz oben auf dem Podest stehen, das hat sich Peters fest vorgenommen.

Weihnachtsmann Helmut Peters und Warmblütler Rocky machen mit der festlich geschmückten Kutsche Halt vor der DRK-Kita Eckel.

Foto: Hanna KastendiEck / HA

Doch jetzt ist erstmal Pause. „In den Wintermonaten gibt es keine Turniere “, sagt Helmut Peters. „Marathonwagen und Dressurkutsche stehen im Schuppen und werden nur zu Trainingszwecken herausgeholt.“ Das wusste auch sein Neffe. Als dieser vor ein paar Jahren einen Sohn bekam, bat er seinen Onkel darum, doch mit Gespann und Verkleidung als Weihnachtsmann vorbeizuschauen.

„Die Idee hat uns gefallen“, sagt Helmut Peters. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Angelika Barth organisierte er Kostüme für sich und die Pferde, funktionierte die Weihnachtsgirlande zum Kutschenschmuck um und machte seine erste Tour als Weihnachtsmann. „Es gibt nichts Besseres als glückliche Kinder“, sagt er. „Ich habe das Equipment dafür. Also nutze ich es .“

Inzwischen ist Helmut Peters nicht mehr nur für die eigene Familie, im Einsatz, sondern steuert jedes Jahr kurz vor den Ferien auch die DRK-Kita auf dem Eckeler Berg an. „Wir freuen uns über den Besuch des Weihnachtsmannes“, sagt Einrichtungsleiterin Brunhilde Neitzel. „Für die Kinder ist dieser Vormittag ein ganz besonderes Erlebnis.“ Die Kleinen empfangen das Gespann mit einer Mischung aus Staunen, Freude und Ehrfurcht. Um ihre Angst zu vertreiben, singen sie Weihnachtslieder, so laut, dass das ganze Dorf mithören kann.

Im Advent besucht der Weihnachtsmann die DRK-Kita

In diesem Jahr hat sich der Kutscher zum ersten Mal Verstärkung mitgebracht. Marco Stöver heißt der im amerikanischen Santa-Claus-Outfit versteckte Mann. Er hat sich vorsorglich mit seinem lockigen weißen Vollbart und tief heruntergezogener Mütze bis zur Unkenntlichkeit getarnt, weil die Kinder im Ort ihn gut kennen.

Weihnachtsmann Helmut Peters hat auch die kleine Greta und ihren Freund Tommi mit einer Gabe bedacht.

Foto: Hanna KastendiEck / HA

Der ehemalige Ortsbürgermeister veranstaltet jedes Jahr in den Sommermonaten ein großes Ferienlager für die Kinder im Dorf, baut mit ihnen Ritterburgen und Piratenschiffe. „Mir macht es unheimlich viel Spaß, Kindern eine Freude zu bereiten“, sagt Marco Stöver. Auch deshalb war er sofort dabei, als Helmut Peters ihn fragte, ob er in diesem Jahr nicht auf der Weihnachtsfahrt mithelfen wolle.

Für den Weihnachtsmann Peters und seinen Helfer ist die Fahrt mit der Kutsche auch eine Reise in ihre eigenen Kindheit. „Als ich in den 1950er-Jahren ein kleiner Junge war, kam der Weihnachtsmann mit der Kutsche zu uns ins Haus und brachte den geschmückten Weihnachtsbaum mit“, erinnert sich Helmut Peters. „Dann gab es Geschenke.“ Weihnachten damals sei still gewesen und besinnlich. „Heute ist die Weihnachtszeit laut und überladen“, sagt er. „Mit unserer Kutsche halten wir dagegen. Wir kommen leise. Und genau das beeindruckt die Kinder.“

Auch an Heilig Abend macht sich Helmut Peters mit Pferd und geschmücktem Wagen auf den Weg. Wenn das Rauschen der nahe gelegenen Autobahn am Nachmittag leiser wird, ertönt auf den Straßen von Eckel das Getrappel von Pferdehufen und ein fröhliches „Ho ho ho“. Und die Kinder öffnen mit strahlenden Gesichtern die Türen, weil sie wissen, dass endlich Bescherung ist. Für Helmut Peters ist genau dieser Moment sein schönstes Weihnachtsgeschenk.

Tradition

In jedem Land hat der Weihnachtsmann andere Namen. In den USA und Kanada wird er Santa Claus genannt, in Russland heißt er Väterchen Frost und in Frankreich Papa Noël.

Ursprünglich begann die Geschichte des Weihnachtsmannes in den Erzählungen rund um St. Nikolaus am 6. Dezember.

Der Tradition nach beschenkt der Weihnachtsmann am Heiligabend alle Kinder zum Weihnachtsfest. Zu erkennen ist er an seinem roten Mantel und langen weißen Bart.

Erreichbar ist der Weihnachtsmann in der Vorweihnachtszeit per Post unter anderem in Himmelpforten bei Stade. Infos gibt es unter www.christkinddorf.de