Neu Wulmstorf. Am Ende ging es in der Debatte dann lange um eine neue Boule-Bahn. Ein „Spielplatz für Erwachsene“, wie es bei der SPD hieß, die dieses 10.000 Euro teure Vorhaben noch schnell mit im Neu Wulmstorfer Haushaltsplan für 2020 verankert sehen wollte. Doch in der Ratsdebatte um Haushalt und Finanzplanung der nächsten Jahre erntete sie damit am Donnerstagabend heftige und wohl auch grundsätzliche Kritik: Diese Boule-Bahn sei ein „Symbol“, sagte CDU-Fraktionschef Malte Kanebley.

„Ein Symbol für eine Politik, die Geld ausgibt, das sie nicht hat.“ SPD-Ratsmitglieder wie Fraktionschef Tobias Handtke forderten indes „echte Sparvorschläge“ und keine Diskussion um so geringe Beträge.

Tatsächlich sind die 10.000 Euro ein eher kleiner Posten im Haushalt für das kommende Jahr, der ein Volumen von mehr als 30 Millionen Euro haben wird und der so letztlich vom Rat auch beschlossen wurde. Und noch ist der Haushalt ausgeglichen – auch dank einer überraschend hohen Gewerbesteuereinnahme. „Der Haushalt 2020 lässt mich ruhig schlafen“, sagte dann auch Neu Wulmstorfs Bürgermeister Wolf Rosenzweig (SPD).

Der dickste Brocken steht 2022 an

Sorgen habe er aber durchaus wegen der kommenden Jahre. „Ich frage mich, ob wir dann noch genügend Rücklagen haben werden und weiter liquide sind“, so Rosenzweig, der damit auf die weitere Finanzplanung der Gemeinde anspielte.

Und der dickste Brocken steht dabei erst 2022 an. Dann will die Gemeinde einen kompletten Neubau der aus allen Nähten platzenden Grundschule Am Moor auf dem gegenüberliegenden Gelände realisieren. Hinzu kommt der Bau einer neuen Sporthalle dort, die auch für Veranstaltungen wie Konzerte oder Theater genutzt werden soll, wie Rosenzweig sagte.

Auch eine Mensa samt Küche für die Schule und andere Einrichtungen werden geplant. Man rechne mit geschätzten Kosten von 25 bis 27 Millionen Euro für das Gesamtkonzept. Und damit nicht genug: Bis 2025 müssten auch die anderen beiden Grundschulen der Gemeinde um- oder gar neugebaut werden. Hinzu könnten Kosten für die Sanierung von Freibad und Hallenbad kommen. Auch die Straßenbeleuchtung im Ort sei an vielen Stellen sanierungsbedürftig. Notwendig würden daher voraussichtlich Kredite. „Ich weiß noch nicht, ob wir in der Lage sein werden, sie zu bedienen“, so Rosenzweig.

Rücklage der Gemeinde: sieben Millionen Euro

Auch der CDU-Finanzexperte Gerhard Peters warnte vor den Folgen der künftigen Haushalte. Die derzeitige Rücklage der Gemeinde von rund sieben Millionen Euro werde bald nicht mehr reichen und Defizite müssten dann durch Kredite ausgeglichen werden. Peters: „Das führt möglicherweise dazu, dass sogar für die laufenden Geschäfte Kassenkredite aufgenommen werden müssen.“

Peters machte für diese Lage auch die Finanzplanung der vergangenen Jahre verantwortlich, die seiner Ansicht nach zu viele freiwillige Ausgaben verantwortet habe. Die jetzt anstehenden Schulbauten stünden außer Frage, so Peters. „Aber bei Gebäuden und Ausstattung muss es nicht die oberste Schublade sein.“ Andernfalls drohe der Gemeinde eine erneute Erhöhung der Steuern.

Ähnlich äußerte sich auch der Fraktionschef der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), Jan Lüdemann. Bei der Ausschreibung der Schulneubauten werde man sehr genau hinsehen müssen, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.

Zu lockere Ausgabenpolitik?

Bei der SPD, die größte Fraktion im Rat ist, stießen indes solche Hinweise auf eine mögliche zu lockere Ausgabenpolitik in den letzten Jahren auf Widerspruch. SPD-Ratsfrau Anneliese Scheppelmann, auch Vorsitzende des Finanzausschusses, verwies darauf, dass die Haushalte der Gemeinde gar nicht durch freiwillige Leistungen, sondern durch gesetzliche Vorgaben geprägt seien. Allein die vom Land beschlossene Beitragsfreiheit für Kindergärten führe dazu, dass Neu Wulmstorf diese Einrichtungen mit mehr als fünf Millionen Euro jährlich subventionieren müsse.

Auch der Ausbau zu Ganztagsschulen sei eine solche Verpflichtung. „Das muss sein, das können wir uns nicht aussuchen“, sagte Scheppelmann. Im Übrigen, so die Finanzpolitikerin, sei es in Zeiten von Niedrigzinsen klug, wenn mit Krediten und Investitionen Vermögenswerte geschaffen werden in der Gemeinde. Scheppelmann: „Und das geschieht hier bei uns nicht mit leichter Hand, sondern mit Augenmaß.“

Tatsächlich gab es dann für den Haushaltsplan für 2020 auch eine einhellige Zustimmung des Rates ohne Gegenstimme. Und die Boule-Bahn? Damit konnte sich die SPD nicht durchsetzen. Eine knappe Mehrheit stimmte gegen das Projekt. Ein kleines Zeichen für mehr Sparsamkeit scheint damit gesetzt zu sein in Neu Wulmstorf.