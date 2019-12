Hittfeld. Zu Weihnachten laden die 17 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Hittfeld zu Festgottesdiensten, Krippenspielen und Christvespern ein. Neu im Programm ist ein Gottesdienst in englischer Sprache am 1. Weihnachtstag in Buchholz. Die Evangelische Jugend der Nachbarschaft Neu Wulmstorf-Elstorf richtet die Christmette am Heiligabend aus. Auch draußen wird Weihnachten gefeiert: bei der Weihnachtswanderung am Heiligabend in Sprötze und der Hirtenwanderung der Kirchengemeinden Hollenstedt, Moisburg und Elstorf am 2. Weihnachtsfeiertag.

Erstmals lädt Pastor Arne Hildebrand für Mittwoch, 25. Dezember, 11 Uhr, zu einem Gottesdienst auf Englisch in die Buchholzer Pauluskirche ein. „Sicher gibt es in Buchholz und Umgebung englischsprachige Menschen, denen ich gern etwas heimatliche Weihnachtsstimmung ermöglichen möchte, wenn am Morgen des 25. Dezembers Geschenke ausgepackt werden“, sagt Arne Hildebrand. Dazu gibt es schöne englische Weihnachtslieder.

Christmette in der Nicolaikirche Elstorf

Die Evangelische Jugend in der Nachbarschaft Neu Wulmstorf-Elstorf lädt für Heiligabend, 23 Uhr, zur Christmette in die Nicolaikirche Elstorf. Dabei schaffen die Jugendlichen eine wunderbar weihnachtliche Stimmung. Im Anschluss gibt’s Punsch im Gemeindehaus.

Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein der Kreuzkirchengemeinde Sprötze zur Weihnachtswanderung am Heiligabend ein. „Wir wollen Familien ein Weihnachtsangebot machen, bei dem sich die Kleinsten frei bewegen können, aber auch von der Weihnachtsgeschichte hören und Lieder singen. Im vergangenen Jahr hatten wir etwa 330 Teilnehmer“, sagt Gundula Haefner, Erste Vorsitzende des Fördervereins „Kirche für unsere drei Dörfer“.

Wanderung nach Podendorf

Treffpunkt ist am Heiligabend, 24. Dezember, um 16 Uhr an der Friedhofskapelle Trelde. Wer möchte, kann sich ab 15.30 Uhr am Glühweinstand stärken oder eine Stalllaterne für die Wanderung erstehen. Sie führt nach Kakenstorf, vorbei an Bildern der Heiligen Familie. „Maria reitet auf einem Esel, der von Joseph geführt wird. Begleitet wird die Heilige Familie von vielen kleinen und großen Engeln und Hirten“, sagt Gundula Haefner.

Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wandern die Gemeindemitglieder aus Elstorf, Hollenstedt und Moisburg nach Podendorf. Start ist um 9.15 Uhr an der Kirche Hollenstedt, um 9.30 Uhr am Dorfteich in Ardestorf und um 10 Uhr an der Kirche Moisburg. In Podendorf feiern die Teilnehmer zwischen Pferdebox und Futterkrippe auf dem Hof Wentzien um 11 Uhr eine weihnachtliche Andacht. Becher für Heißgetränke sollten mitgebracht werden.

