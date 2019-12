Harburg/Neugraben . Es war ein furchtbares Verbrechen, dass sich in den frühen Morgenstunden des 11. Juni in „Katy’s Hütte“ in der Cuxhavener Straße ereignete – für die 36-jährige Joseline „Josie“ H., dreifache Mutter aus Neugraben, endete es mit dem Tode:

Der Aushilfskellner und Putzmann Nassar B. (37) habe die junge Frau auf der Damentoilette auf äußerst brutale Weise umgebracht, nachdem die Beiden in der Tatnacht zunächst „einvernehmlichen Sex gehabt hatten“, wie es die Staatsanwältin zum Prozessbeginn am Mittwoch vor dem Hamburger Schwurgericht in der Anklage wegen Totschlags gegen B. formulierte.

Täter und Opfer hatten sich erst kurz vor der Tat in der Kneipe kennengelernt. Beide waren stark alkoholisiert. Der Algerier Nassar B., der in einer Flüchtlingsunterkunft in Neu Wulmstorf wohnte, stand in der Tatnacht unter Kokaineinfluss.

Nach dem Sex in „Katy’s Hütte“ gab es Streit

Nach dem Sex in „Katy’s Hütte“ gab es Streit: Als B., der in der Kneipe jobbte, Josie vor die Tür setzen wollte, habe sie eine Bierflasche nach ihm geworfen. Daraufhin rastete B. aus: Der Algerier schleuderte Josie in der Damentoilette mit dem Kopf gegen die Tür, malträtierte sie „minutenlang“ mit den Fäusten, stieß sie mit ihrem Kopf auf die Fliesen, er würgte sie mit einem Schal. Josie starb. Um die Tat zu vertuschen, lud B. die Leiche auf eine Sackkarre, warf sie in ein nahes Waldstück. Dort wurde sie am nächsten Tag gefunden – B. sitzt seitdem in U-Haft.

„Jede einzelne Tat hätte zum Tode der Frau führen können“, sagte die Staatsanwältin. Regungslos saß der Angeklagte zwischen Dolmetscherin und Verteidiger. Der hatte sich mit seinem inhaftierten Mandanten bisher noch nicht darüber abgestimmt, ob und was dieser zur Sache aussagen wollte.

Deshalb ging es am ersten Prozesstag vor allem darum, familiäre Verhältnisse, Drogenkonsum und Identität des Angeklagten auszuleuchten: Nassar B. war 2016 unter falschem Namen (Mohammed A. aus Libyen) nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, B. wird seitdem in Deutschland geduldet. Der Prozess wird fortgesetzt.