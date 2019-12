Hanstedt. Rund um den 1. Mai präsentieren bei der Heidekultour wieder gut 200 Künstler an mehr als 40 Orten in den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Lüneburg ihre Werke, öffnen ihre Werkstätten, organisieren Gemeinschaftsausstellungen und Konzerte. Seit fünf Jahren kommen einige Tausend Besucher aus dem Städtedreieck Hamburg-Hannover- Bremen zu dieser einmaligen Kunstaktion in die Lüneburger Heide.

Die Vielfalt aus Malerei, Bildhauerei, Handarbeit, Schmuck, Mode, Design, Keramik und Ton, aus Konzerten, Literatur, Vorführungen und Workshops machen die touristisch geprägte Lüneburger Heide an zwei Wochenenden zum Kulturmittelpunkt in Niedersachsen.

Hagen Heigel, Vorsitzender des Trägervereins Heidekultour e.V.: „Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die Veranstaltungsbroschüre 2020 mit allen Ausstellungsorten, -zeiten und Künstleradressen. Das wichtigste aber sind die Künstler, die an den beiden Wochenenden 25. und 26. April sowie 1. bis 3. Mai die Region zu einem kulturellen Ausflugsziel erster Güte machen.“ Der Heidekultour-Vorstand würde sich daher freuen, wenn noch mehr Künstler an der Heidekultour teilnehmen: „Anmeldungen sind noch bis Ende 2019 möglich“, so Hagen Heigel.

Noch können sich weitere Künstler anmelden

Die Mitgliederzahl des Vereines hat sich in einem Jahr verdoppelt und ist bei fast 70 angekommen. Eine wachsende Zahl von Partnern und Sponsoren unterstützt den kulturellen Vernetzungsansatz. Unter www.heidekultour.de können die Vereinsmitglieder ihr Künstlerporträt und ihre Termine veröffentlichen, Kunstinteressierte finden eine Übersicht der Aktionen in der Region.

Seit 2014 gibt es die landkreisübergreifende Kulturinitiative Heidekultour. Seinerzeit hatte Gabi Eiberg aus Todtshorn die Idee, Künstler und Kunstinteressierte in der Lüneburger Heidebesser zu vernetzen und die vielen bisher im Verborgenen wirkenden Künstler sichtbarer zumachen. Die Idee ist geblieben, die Umsetzung hat sich im Laufe der Jahre etwas verändert. Anfangs gab es zwei Termine im Mai und September, wo immer möglich, wurde der Tag der offenen Gartenpforte integriert.

2016 wurde das Konzept angepasst. Der September-Termin entfiel, weil in der Naturparkregion sehr viele andere Veranstaltungen parallel liefen. Die beiden Wochenenden rund um den 1. Mai wurden als Termine für die Heidekultour festgelegt, angelehnt an den traditionellen Tag der offenen Werkräume in Schneverdingen am 1. Mai.

Heidekultour 2020 Sonnabend/Sonntag, 25./26. April und Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Mai 2020. Interessierte Künstler können sich unter info@heidekultour.de oder Telefon unter 0170 7640000 informieren und anmelden. Alle weiteren Infos unter www.heidekultour.de