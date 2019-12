Hamburg. Eines von Hamburgs buntesten Weihnachtshäusern steht in Wilhelmsburg: Am Alten Deich in Alt-Kirchdorf haben der Ruheständler Dirk Kohl und seine Familie ihr Zuhause in ein wahres Lichtermeer verwandelt.

„Ich mache das alles für die Kinder. Bei all den strahlenden Kinderaugen geht mir das Herz auf“, sagt der 67-Jährige. Weit mehr als 10.000 Lichter hat er Anfang Dezember installiert.