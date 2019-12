Buxtehude . Das Tschaikowski-Ballett „Der Nussknacker“, basierend auf der Novelle „Nussknacker und Mäusekönig“ von E.T.A. Hoffmann, zählt zu den Weihnachtsklassikern wie „Sissi“ und „Der kleine Lord“. So ist es kein Wunder, dass das City-Kino Buxtehude gleich in beiden Reihen der Opern- und Ballettübertragungen aus dem Royal Opera House London und dem Bolshoi Ballett Moskau den „Nussknacker“ zeigt.

Während der „Nussknacker“ aus dem Bolshoi Ballett am 15. Dezember live übertragen wird, handelt es sich bei der Aufführung im Royal Opera House, die am 22. Dezember im Buxtehuder Kino läuft, um eine Aufzeichnung vom 8. Dezember 2016.

Die herrliche Inszenierung des Royal Ballets vom Nussknacker, 1984 kreiert von Peter Wright, ist das Musterbeispiel eines Dauerfavoriten des Balletts. Am Weihnachtsabend nimmt der Magier Herr Drosselmeyer die junge Clara mit in ein fantastisches Abenteuer in dem die Zeit stillsteht, das Wohnzimmer der Familie in ein großes Schlachtfeld verwandelt wird, und eine magische Reise sie durch das Land des Schnees ins Königreich der Süßigkeiten führt.

Tschaikowskys schillernde Musik, die hinreißend festliche Bühnendekoration und die bezaubernden Tänze des Royal Ballets machen diesen Nussknacker zur absoluten Weihnachtserfahrung.

In der Bolshoi-Aufführung verkörpert die Starsolistin Margarita Shrainer die Verzauberung des Patenkindes des Herrn Drosselmeyer auf perfekte Weise, gemeinsam mit dem Ersten Solisten Semyon Chudin als „Der Nussknacker“. Er vermag es, ein Publikum jeden Alters in seinen Bann zu ziehen und nimmt die Zuschauer mit auf die Reise in eine andere Welt zwischen tanzenden Schneeflocken und lebendig gewordenen Puppen, begleitet durch Tschaikowskis Partitur.

City-Kino Buxtehude, Bahnhofstr. 11,

Eintritt jeweils 22 Euro inklusive einem Getränk. Reservierungen unter citykino-buxtehude.de

04161/600556