Buxtehude. Die gefeierten Buxtehuder Allstars vom „Rock meets Classic“-Ensemble geben am 3. Advent ein großes Weihnachtskonzert auf dem Buxtehuder Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Neben traditionellen Weihnachtsliedern aus aller Welt werden sie auch den einen oder anderen Hit aus ihrem „Rock Meets Classic“-Programm wie zum Beispiel „Shallow“ aus „A Star Was Borne“ mit Lady Gaga vortragen.

Aber bevor das Konzert beginnt, wird Peter Schmidt die alljährliche Spende an die Buxtehuder Jugendfeuerwehr übergeben. In diesem Jahr haben die Besucher bei den drei „Rock meets Classic“-Konzerten 4600 Euro gespendet.

„Ich freue mich riesig über diese unfassbare Summe, die wir bei meinen Abschiedskonzerten einsammeln konnten und möchte mich dafür bei allen Spendern herzlich bedanken. Auf diese Weise etwas an die Stadt Buxtehude zurückgeben zu können, der große Zuspruch und die Anerkennung unserer musikalischen Arbeit in den vergangenen zwölf Jahren, das hat für mich und meine Musikerkollegen eine sehr große Bedeutung erlangt“, so „Rock meets Classic“-Organisator Schmidt.

Die Buxtehuder Allstars lassen mit ihrem Weihnachtskonzert, das vom Buxtehuder Stadtmarketing neu aufgelegt wurde, eine alte Buxtehuder Tradition wieder auferstehen. Vor mehr als zehn Jahren war dieses Konzertformat der Renner in Buxtehude, kamen doch mehr als 1500 Menschen zu den Weihnachtskonzerten, damals noch auf dem gänzlich ungeschmückten St.-Petri-Platz.

Von den Allstars werden bei dem märchenhaften Konzert ab 16 Uhr im Buxtehuder Winterwald Jasmin Antic, Anja Ylmaz, Craig Te Paa, Rico Meyer, Vlado Antic, Sebastian Wittrock und Peter Schmidt dabei sein.

Buxtehuder Allstars Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr, Weihnachtsmarkt „Buxtehuder Wintermärchen“, Rathausplatz Buxtehude

Weitere Informationen und das ausführliche Programm zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.wintermärchen-buxtehude.de.