Neu Wulmstorf. Wälder, Hügel und Täler, immer wieder auch Wiesen und Felder: Seit 1965 ist das von der Eiszeit geformte Gebiet zwischen Neu Wulmstorf, Buchholz und Harburg ein besonders geschütztes Areal, in dem dieses Landschaftsbild erhalten bleiben soll. Dennoch plant der Landkreis Harburg nun eine Neuausweisung des 5700 Hektar großen Landschaftsschutz­gebiets Rosengarten-Kiekeberg-Stuvenwald. Man wolle die Verordnungen an heutiges Recht anpassen, begründet die Verwaltung ihr Vorhaben.

Was zunächst harmlos klingt, birgt offenbar erheblichen Zündstoff, unter anderem für den Anbau von Weihnachtsbäumen. Seit 1965 hat sich die Welt auch auf dem Land verändert und auch Landwirte in der Region müssen zunehmend nach Nischen suchen, um wirtschaftlich überleben zu können: Weihnachtsbäume, Tannengrün, Rollrasen oder spezielle Obstkulturen – das alles findet sich heute teilweise auch in dem Landschaftsschutz­gebiet und nicht nur Wiesen für Milchkühe oder Getreidefelder.

„Bäuerliche Kulturlandschaft“ soll erhalten bleiben

Aber solche Sonderformen der Landwirtschaft passen offenbar nicht in das Bild, das man im Kreishaus in Winsen von der angestrebten Landschaft hat. In einer neuen Verbotsliste über etliche DIN-A 4-Seiten finden sich daher nicht nur Hinweise, dass man in dem Gebiet nicht laut Musik hören oder nicht abseits von öffentlichen Wegen radfahren darf - auch Rollrasen, Blumenkulturen, Weihnachtsbäume oder Obstanbau sollen künftig in dem Schutzgebiet tabu sein.

Solche Dinge gehörten nicht zu den „traditionellen Bewirtschaftungsformen der bäuerlichen Kulturlandschaft“, heißt es zur Begründung. Eine Begründung, die offenbar bei vielen Landwirten auf Protest stößt. Einer davon ist Klaus Jansen. Seit 40 Jahren baut er Weihnachtsbäume an und erntet jetzt in der Adventszeit Schnittgrün von verschiedenen Nadelbäumen. Auf Flächen, die seit Generationen rund um Ohlenbüttel von seiner Familie bewirtschaftet werden. Allerdings befinden sich gut 20 Prozent davon in dem Landschaftsschutzgebiet.

Bauer Jansen geht es auch um den Klimaschutz

Bisher war das kein Problem, nun sieht er sich durch die geplante Neuausweisung massiv bedroht. „Wir brauchen endlich eine politische Diskussion um diese Neuausweisung, es reicht nicht, wenn man das der Verwaltung überlässt“, sagt er und fordert von der Kommunalpolitik mehr Unterstützung. Wobei es ihm ganz offensichtlich nicht nur um den Erhalt von landwirtschaftlichen Nischen geht. „Es geht hier auch um Ökologie und Klimaschutz“, sagt Jansen, der einer der Gründer der Grünen im Landkreis ist. Lange schon setzt er auch Windkraft und Photovoltaik ein.

Und er baut seine Weihnachts­bäume völlig ohne den Einsatz von Herbiziden an. Tatsächlich wachsen im Unterholz seiner Tannen-Felder Brennnesseln, der Unterboden ist dicht mit Resten von Zweigen und Gehölz bedeckt. „Wir nehmen den Kräutern so einfach das Licht“, erklärt Jansen. Immer wieder verweist er bei einem Gang durch die Baumreihen auf Vogelnester und Spuren von Wildtieren. „Mais als Monokultur und mit Einsatz von Herbiziden kann ich hier anbauen, die Bio-Weihnachtsbäume aber nicht – das ist doch schizophren“, sagt er.

Tannen passen nicht ins Bild, Mais wäre in Ordnung

Tatsächlich dürfte er künftig anstelle der Nadelbäume beispielsweise Mais anbauen, bestätigt ein Sprecher des Landkreises. Ein Maisfeld sei eben richtige Landwirtschaft, Weihnachtsbaum-Plantagen nicht. „Das passt nicht ins Landschaftsbild.“ Für die Bäume gelte zwar ein „Bestandsschutz“, neue dürfe man dort künftig aber nicht anbauen.

Doch was ins Landschaftsbild passt und was nicht – das ist offensichtlich noch nicht abschließend geklärt. „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, sagt etwa der Neu Wulmstorfer CDU-Kreistagspolitiker Malte Kanebley. Man müsse noch besser abwägen, bevor es eine endgültige Entscheidung zur Neuausweisung gibt. „Jansen hat ja recht: Ein Maisfeld zu erlauben, seine Bäume aber nicht – das macht keinen Sinn“, sagt der Politiker.

Und tatsächlich hat der Protest von Betroffenen wie Bauer Jansen der Sache etwas mehr Zeit verschafft. Ursprünglich solle die Neuausweisung des Landschaftsschutzgebietes noch in diesem Jahr beschlossen werden. Doch es gebe zahlreiche Einwendungen gegen das Vorhaben, sagt der Kreissprecher. Nun sehe der Zeitplan eine endgültige Entscheidung über alle Details im Laufe des kommenden Jahres vor.