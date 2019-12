Harburg. Harburg hat ein neues Restaurant an einer bekannten Stelle. „Ilion“ heißt das Lokal am Schippsee. Dies ist im altgriechischen der Name der Stadt, die aus Legenden als Troja bekannt ist. Die Richtung der Küche ist also klar. Mit den klassischen Griechen-Restaurants hat das Ilion nur die Gerichte, nicht aber das Ambiente gemeinsam.

Jahrzehntelang befand sich an der Straßenecke Großer Schippsee/Kleiner Schippsee das „Steakhammer“. Auch hier war der Name Programm. Es gab Rinderscheiben und Putenschnitzel in unterschiedlichen Größen, passende Beilagen und Getränke. Stammkunden wussten die Verlässlichkeit des Angebots und die Bescheidenheit der Preise zu schätzen. Eben diese Stammkunden waren sehr konsterniert, als das „Steakhammer“ im Sommer heimlich, still und leise seine Türen für immer schloss.

Betreiber ist Albaner, kocht aber griechisch

Seit einigen Wochen haben die Harburger hier eine neue Anlaufstelle: „Viele Steakhammer-Gäste haben mittlerweile ihren Weg zu uns gefunden“, sagt Zoja Halili, Ehefrau des Wirts Alban Halili und selbst Wirtin des Cafés „Mrs. Waffle“ an der Amalienstraße. Die Halilis sind keine Griechen, sondern Albaner. Allerdings ist die Küche ihres Heimatlandes sehr ähnlich. So ist griechisch zu kochen für sie weniger herausfordernd, als es für die Gäste verwirrend wäre, neue Namen für bekannte Speisen zu lernen.

Alban Halili ist Bauunternehmer, hat aber über das Café seiner Frau den Spaß an der Gastronomie entdeckt. „In meinem Baugeschäft habe ich es meistens mit Zahlen zu tun“, sagt er. „In der Gastronomie arbeitet man mit und für Menschen. Das ist sehr schön.“

Eigentlich wollte er das Lokal schon im September eröffnen. Der Umbau dauerte aber etwas länger. Die alte Einrichtung war alt und stark mitgenommen. Halilis richteten ihr Restaurant neu und modern ein. „Und weil wir so relativ neu sind und das Lokal groß, haben wir in diesem Jahr noch Termine für Weihnachtsfeiergruppen.“