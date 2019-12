Winsen. Die Stadt Winsen will ihre Stadtbücherei aufwerten. Die Pläne für eine moderne Einrichtung mit längeren Öffnungszeiten – vielleicht sogar mit einem Umzug an einen anderen Standort verbunden – wurden im Verwaltungsausschuss positiv aufgenommen. Die Mitglieder sprachen sich am Donnerstag dafür aus, die von einem Experten empfohlenen Maßnahmen zur Verbesserung nach Möglichkeit umzusetzen. Auch eine automatische Selbstverbuchungsanlage, durch die die Mitarbeiter Zeit für andere Aufgaben erhalten, soll kommen.

Darüber hinaus hat der Ausschuss die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten zur Erweiterung der Bücherei zu prüfen. Untersucht werden soll zum einen, inwiefern eine Erweiterung auf der Fläche zwischen Marstall und dem neuen Kreishaus am Rande des Schlossparks möglich ist.

Nutzfläche von 1000 Quadratmetern geplant

Zum anderen soll die Möglichkeit geprüft werden, einen Neubau auf dem Gelände der abgebrannten MTV-Turnhalle an der Eckermannstraße zu errichten. Für die Erweiterung ist eine Nutzfläche von 1000 Quadratmetern geplant, dies würde eine Verdoppelung der derzeitigen Fläche im Marstall bedeuten. Die Stadtverwaltung rechnet für einen Neubau mit Kosten im einstelligen Millionenbereich.

Mit dem Beschluss des Verwaltungsausschusses ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer neuen Bücherei getan. Die Verwaltung muss jedoch noch einige Fragen klären. So gehört das Grundstück im Schlosspark dem Land, am Marstall-Gebäude muss der Denkmalschutz berücksichtigt werden und der Bebauungsplan müsste wohl geändert werden.

Modernisierung ist Ergebnis einer Umfrage

Die angestrebte Modernisierung geht zurück auf die Auswertung einer Umfrage zur Stadtbibliothek durch den emeritierten Professor Konrad Umlauf aus Berlin. Er war zu dem Schluss gekommen: Die derzeitige Bibliothek ist zu klein, der Etat zu niedrig und die Öffnungszeiten reichen nicht aus.

Für die Selbstverbuchungsanlage sollen 100.000 Euro in den Haushalt für das kommende Jahr eingestellt werden. Die neue Leiterin der Bücherei, Mareike Lappat, hatte sich im Oktober für diese Investition ausgesprochen. „Damit können künftig längere Öffnungszeiten angeboten werden, ohne dass das Team von neun Personen aufgestockt werden muss.“ Die Mitarbeiter hätten dann mehr Zeit für Bestellungen oder das Katalogisieren von Büchern, die Vorbereitung von Veranstaltungen und den Kundenservice. Zudem soll die Mittagspause von 12 bis 14.30 Uhr wegfallen.