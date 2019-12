Für ihre herausragende Berichterstattung über Landwirtschaft in Niedersachsen sind Nico Schnurr (2.v.l.) und Marc Hagedorn (3.v.l.) vom „Weser-Kurier“ (1. Platz), Angelika Hillmer (3.v.r.) vom „Hamburger Abendblatt“ (2. Platz) und Lothar Bluhm (2.v.r.) von der „Celleschen Zeitung“ (3. Platz) am Dienstag (3. Dezember) in Oldenburg von Kammerpräsident Gerhard Schwetje (links) und Kammerdirektor Hans-Joachim Harms (rechts) mit dem Journalistenpreis der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ausgezeichnet worden. Foto: Ehrecke/Landwirtschaftskammer Niedersachsen