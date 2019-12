Harburg. Die Helios Mariahilf Klinik Harburg hat eine neue Pflegedirektorin. Zum Dezemberbeginn hat Franziska Müller die Stelle übernommen. Sie wechselt aus dem Hamburger Norden in den Süden. Klinikgeschäftsführer Torge Koop und der Ärztliche Direktor Dr. Christopher Wenck hießen die neue Pflegedirektorin Franziska Müller willkommen.

Müller hatte nach einem berufsbegleitenden Studium im Gesundheits- und Sozialmanagement zuletzt die pflegerische Leitung der Tagesklinik Horn parallel zu ihrer Tätigkeit als stellvertretende Pflegedienstleitung in der Wandsbeker Asklepios Klinik übernommen.

„Ich freue mich darauf, mit dem Team die Klinik weiter voranzubringen“, so Müller. Die 38-Jährige bringt umfassende Kenntnisse im Gesundheits- und Personalmanagement mit. Die gebürtige Berlinerin zog es schon für ihre Ausbildung in den Norden, rund um Hamburg arbeitete sie in verschiedenen Kliniken.