Tödliche Messerstiche: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Fredenbeck. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter (29) gefasst, der am Dienstag einen Asylbewerber (47) aus dem Sudan in der Flüchtlingsunterkunft Fredenbeck im Streit mit einem Messer tödlich verletzt hat. Polizisten fanden die Tatwaffe in der Nähe des Heims. Der Verdächtige kommt ebenfalls aus dem Sudan. Er wurde in der Unterkunft festgenommen und am gestrigen Abend dem Haftrichter vorgeführt.