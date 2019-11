Kreis Harburg. Im Landkreis Harburg sollen bis zu vier neue Integrierte Gesamtschulen (IGS) entstehen. Als Standorte dafür eigenen sich Neu-Wulmstorf/Rosengarten, Tostedt und Jesteburg/Hanstedt. Eine vierte IGS könnte zudem eine Option für die Elbmarsch sein. Das hat der Autor der Studie zum Kreis-Schulentwicklungsplan, Wolf Krämer-Mandeau, vorgeschlagen. Mit der neu eingerichteten Schulform sollen die Gymnasien im Kreis entlastet werden, für die sich immer mehr Schüler entscheiden. „An den drei erstgenannten Schulen sind 200 bis 300 Abiturplätze realistisch“, sagte Krämer-Mandeau vor dem Kreis-Schulausschuss.

Im Auftrag des Landkreises hatte der Experte, Inhaber des Bonner Gutachterbüros biregio, Projektgruppe Bildung und Region, seit April die Entwicklungen und Trends an den 29 Schulen im Landkreis untersucht. Noch vor der Sitzung des Ausschusses am Montag wurden die jeweiligen Bürgermeister und die Schulleiter über die zusammengefassten Erkenntnisse informiert.

Aus den Vorschlägen von Krämer-Mandeau könnte sich eine neue Situation für das Gymnasium Meckelfeld ergeben. So könnte auf den derzeit geplanten Ausbau verzichtet werden, wenn die Oberschule in Stelle gestärkt würde, um Schüler aus Seevetal aufzunehmen und die Räume der Oberschule Meckelfeld so künftig vom Gymnasium genutzt werden könnten.

Große Schulen sollten nicht weiter wachsen

Generell warnt der ausgebildete Lehrer Krämer-Mandeau davor, dass die großen Schulen im Kreis immer größer und die kleineren Schulen immer kleiner werden. Der Run auf die Gymnasien hält an, zumal „die Schulen die Kinder und Jugendlichen weitgehend ohne Abgänge bis in die Abschlussklassen bringen“, bilanzierte Krämer-Mandeau. Daneben stehen auch die Gesamtschulen hoch im Kurs.

So hat die IGS Buchholz zuletzt 145 Schüler aufgenommen, dagegen aber 190 abgelehnt. In Winsen standen 142 aufgenommenen Schülern 48 abgelehnten gegenüber und in Seevetal fanden acht Schüler keinen Platz. Daher wird nun empfohlen, mehr Plätze an den Gesamtschulen und neue Standorte aufzubauen.

Problematisch ist die Lage an den elf Oberschulen, die keine Oberstufe anbieten. „Viele sind gefährdet, weil sie damit ringen, zwei Parallelklassen pro Stufe einrichten zu können“, sagt Krämer-Mandeau.

„Die Schulform ist 2012/13 gestartet, leistet hervorragende Arbeit auch in der Inklusion und ermöglicht Schülern den Übergang in die Oberstufe“, sagte Gudrun Voigt, die Leiterin der Oberschule Salzhausen, im Ausschuss. Doch die Eltern wählten eben eher andere Schulformen.

„Da wird künftig auch eine zentrale Oberschule im Landkreis keine Lösung sein.“ Klar ist jedoch, dass die regionalen Oberschulen in Salzhausen, Stelle, Rosengarten, Neu Wulmstorf und Hollenstedt in jedem Fall erhalten bleiben, fasste Kreis-Ordnungsdezernentin Annerose Tiedt ein Fazit der Studie zusammen.

Landkreis erwartet 800 zusätzliche Grundschüler

Für den Landkreis erwartet der Studienautor für die nächsten sechs Jahre 800 zusätzliche Grundschüler, die später auf den weiterbildenden Schulen einen Platz finden müssen. Hintergrund dafür ist vor allem der Zuzug sowie der Wechsel von älteren Menschen aus ihren Häusern, die für junge Familien frei werden. Die Empfehlung: Der Kreis müsse attraktiver für junge Frau werden, um so der demografischen Entwicklung entgegen zu wirken.

„Vor allem Frauen entscheiden heute über den Wohnort einer Familie,“ sagte der Schulexperte. Als wichtiges Kriterium gilt hier etwa die Zahl der Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten. Konkurrenten für den Landkreis sind vor allem Hamburg und Lüneburg. „Denn der Kreis hat keinen Hochschulstandort“, so Uwe Harden (SPD).

Erster Blick auf die künftige Schulentwicklung

Für die Politiker war der Vortrag am Montag ein erster Blick auf die künftige Schulentwicklung. „Da sind harte Nüsse zu knacken. Wir wünschen uns eine Zentralisierung in großen Schulen, um umfangreiche Angebote machen zu können und wollen gleichzeitig auch gleichartige Lebensverhältnisse in allen zwölf Städten und Gemeinden erreichen“, sagte Hans-Heinrich Aldag (CDU).

Nachdem die Politiker die Daten der Studie zunächst zur Kenntnis genommen haben, wird die Diskussion über die Möglichkeiten im Kreis jetzt beginnen. „Die Endfassung des Gutachtens soll zum Jahresende vorliegen“, sagte der Ausschussvorsitzende André Bock (CDU). Die nächste Sitzung des Schulausschusses ist im kommenden Jahr für Anfang März geplant. „Bis dahin“, so Bock, „können sich die Fraktionen intensiv mit dem Thema befassen.“