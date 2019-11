Buchholz. 82 geleerte Schließfächer in der Buchholzer Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude – der Kriminalfall sorgte Anfang Juli bundesweit für Schlagzeilen. Die Sparkasse sicherte den 75 Betroffenen zu, sie zügig zu entschädigen. Anfang Oktober waren nach Angaben des Instituts 42 Kunden „einvernehmlich entschädigt worden“. Inzwischen seien es 62. Jetzt erhielten auch mehrere Kunden, die sich vom Verbraucherschutzanwalt Jürgen Hennemann in Buchholz vertreten lassen, Abschlagszahlungen.

„Die Sparkasse Harburg-Buxtehude bewegt sich. Damit sind Klagen vorerst abgewendet“, teilte die Buchholzer Rechtsanwaltskanzlei mit. Bislang habe die Sparkasse auf Zeit gespielt. Jetzt lenke deren Vorstand ein – zumindest bei denjenigen seiner Mandanten, die die höchsten Schäden zu beklagen haben. „Aber noch nicht alle Betroffenen können sich über eine Abschlagszahlung freuen“, moniert der Anwalt.

Sparkasse bewegt sich in Richtung Schadenausgleich

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude bewege sich in Richtung Schadenausgleich, stellt Hennemann fest und ergänzt: „In der vergangenen Woche standen wir vor dem Abbruch der Verhandlungen und waren darauf vorbereitet, die ersten Klageschriften zu fertigen. Wir wären nicht mehr bereit gewesen, weitere sinnlose Verhandlungen mit der Sparkasse beziehungsweise der sie vertretenden Anwaltskanzlei zu führen.“

Die Sparkasse wehrt sich gegen den Vorwurf, die Entschädigungen zu verschleppen: „Unser Ziel ist und bleibt es, alle Fälle so schnell wie möglich abzuschließen. Das ist im Interesse aller Beteiligten“, sagt Sparkassen-Sprecher Wilfried Wiegel. Das Vorgehen sei bei allen Kunden einheitlich. Jeder Einzelfall werde „auf Basis der eingereichten Unterlagen sorgfältig geprüft und bewertet.

Die von den Kunden eingereichten Unterlagen weisen jedoch eine unterschiedliche Qualität auf. Das hat zur Folge, dass die Begutachtung durch den externen Sachverständigen erschwert wird oder zum Teil gar nicht möglich ist. Deshalb nehmen einige Vorgänge mehr Zeit in Anspruch. Eine Regulierung ohne Nachweise und nur auf Zuruf ist nicht möglich. “

Diebe hatten offenbar leichtes Spiel

Anwalt Hennemann sieht die Sparkasse in der Haftung: „Hätte die Sparkasse Harburg-Buxtehude die Schließfächer in ihrer Buchholzer Filiale besser gesichert, hätten die Diebe nicht so leichtes Spiel gehabt. Die Sparkasse hat mit ihrem mangelhaften Sicherheitssystem in grob fahrlässiger Weise ihre Sorgfalts- und Sicherungspflicht verletzt.“

Offenbar haben die Täter über Wochen ihre Straftat geplant, vorbereitet und schließlich durchgeführt, ohne dass ein Sicherheitsdienst eingegriffen habe. In den „Diskret-Räumen“ der Filiale an der Poststraße konnten die Straftäter „in aller Ruhe“, so Hennemann, die Kartenlese-Technik der „Autosafe-Anlage“ manipulieren, um dann am Wochenende 5./6. Juli zuzuschlagen. Die Polizei geht weiterhin von drei Tätern aus. Die Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern der Überwachungskamera habe leider bis heute keinen Erfolg gebracht, sagt Polizeisprecher Jan Krüger.

Die Sparkasse weist den Vorwurf, ihrer Sicherungspflicht nicht nachgekommen zu sein, erneut zurück: „Das System, das bei uns im Einsatz ist, wird deutschlandweit rund 2000 mal verwendet. Die Täter sind extrem professionell und in technisch ausgereifter Weise vorgegangen“, so Wilfried Wiegel.