Weihnachtsmarkt in Buchholz beginnt

Buchholz. Wenn Anfang November Lebkuchen, Christbaumkugeln und Krippen in den Geschäften auftauchen ist klar: Weihnachten ist nicht mehr weit – und der Buchholzer Weihnachtsmarkt noch viel näher. Auch in diesem Jahr wird er auf dem Peets Hoff zwischen Buchholz-Galerie und Famila aufgebaut. Der Weihnachtsmarkt beginnt am Montag, 25. November, und verwandelt den Platz bis Montag, 23. Dezember, in ein weihnachtliches Hüttendorf.

Bis zum letzten Öffnungstag, einen Tag vor Heiligabend, zeigen hier Kunsthandwerker ihre Arbeiten, am Dienstag, 10. Dezember, beginnt der Tannenbaumverkauf (bis Dienstag, 24. Dezember). Live-Musik soll für weihnachtliche Stimmung sorgen und auf Kinder warten ein Karussell sowie ein Kasperletheater.

Zahlreiche Stände bieten ein breitgefächertes gastronomisches Angebot inklusive deftigen Speisen wie Grünkohl oder Würstchen und süßen Leckereien sowie Glühwein zum Aufwärmen.

Geöffnet ist täglich ab 11 Uhr, montags bis donnerstags sowie sonntags bis 20 Uhr, freitags und sonnabends bis 21 Uhr.

Das Programm:

Täglich Handwerkermarkt, Kekse backen (Bäcker-Weiss-Stand)

Montag, 25. November 18 Uhr: „Einleuchten“ der Weihnachtszeit am Empore-Teich

Mittwoch, 27. November 18 Uhr: American Christmas mit der Bischu Theaterwerkstatt

Freitag, 29., und Sonnabend, 30. November 15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater, 17.30 Uhr: Alpen-Duo

Sonntag, 1. Dezember 15 Uhr: Advents-Jazz mit Rock Memories

Mittwoch, 4. Dezember 16 Uhr. Adventsmedley, Bischu Theaterwerkstatt, 17 Uhr: Tanzschule Tanz(t)raum

Donnerstag, 5. Dezember 17.30 Uhr: Modenschau

Freitag, 6. Dezember 15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater, 16 Uhr: Weihnachtsmann, 17.30 Uhr: Alpen-Duo

Sonnabend 7. Dezember 16 Uhr: Shantychor, 17.30 Uhr Alpen-Duo, ganztags: Drechseln für Kinder

Sonntag, 8. Dezember 15 Uhr: Advents-Jazz mit Nitro-Jets, ganztags: Drechseln für Kinder

Freitag, 13., und Sonnabend, 14. Dezember 15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater, 17.30 Uhr: Alpen-Duo

Sonnabend 14. Dezember ganztags: Drechseln für Kinder

Sonntag, 15. Dezember 15 Uhr: Advents-Jazz mit den Rockhouse Brothers , ganztags: Drechseln für Kinder

Freitag, 20., und Sonnabend, 21. Dezember 15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater, 17.30 Uhr: Alpen-Duo

Sonntag, 22. Dezember 15 Uhr: Advents-Jazz mit den Homefield Stompers