70 Jahre Wochenmarkt in Winsen

Winsen. Die Winsener Wochenmärkte feiern in diesen Tagen ihr 70-jähriges Bestehen. Am 26. November 1949 wurde erstmals nach dem Krieg wieder ein fester Wochenmarkt eingeführt, damals noch an einem Sonnabendvormittag auf dem Schweinemarkt. 70 Jahre später wird noch immer feilgeboten, was die Kunden wünsche: Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Molkereiprodukte, Blumen und südländische Spezialitäten, Backwaren Honig und Kaffee.

Aus einem Standort wurden zwei, aus einem wurden drei Markttage. So kann dienstags und sonnabends in der Rathausstraße in Winsen und donnerstags auf dem Pattensener Marktplatz eingekauft werden.

Zum Geburtstag bieten die Marktbeschicker ihren Kunden etwas Besonderes. Neben Verkostungen an vielen Ständen gibt es am Dienstag, 26. November, Rabattaktionen und ein Wochenmarktquiz, bei dem als Gewinn drei Präsentkörbe locken, die dann am 3. Dezember ausgegeben werden.

Rühreivariationen auf dem Menüplan

Für die Mittagspause stehen Grünkohl, Kürbissuppe und Rühreivariationen auf dem Menüplan. Am Donnerstag, 28. November, erwarten die Marktbesucher an den Ständen in Pattensen ebenfalls Leckeres zum Probieren und Rabatte, dazu ein Glücksrad mit 70 Gewinnen und – abhängig von der Witterung – auch eine Feuerschale mit Stockbrot.

Marktbetreuerin Susanne Schepelmann freut sich über das Engagement der Beschicker und lässt sie in einer kostenfreien Jubiläumsbroschüre selbst zu Wort kommen. „Seit 70 Jahren ist der Wochenmarkt bei uns Umschlagplatz für frische, regionale Produkte ebenso wie für Neuigkeiten. Der Markt bereichert das Angebot und bringt Leben in die Stadt. Dafür sind wir den derzeit 22 Beschickern und ihren zahlreichen Vorgängern ausgesprochen dankbar“, sagt Susanne Schepelmann.