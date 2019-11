Neugraben. Seit 2013 lebt der syrische Flüchtling und Autor und YouTube-Star Firas Alshater in Deutschland. Er hat so ziemlich jede Region bereist, und auch wenn er mittlerweile mit vielem vertraut ist, bleiben ihm einige Dinge in Deutschland ein Rätsel – besonders, wenn nicht mal die Deutschen sich selber verstehen. Firas Alshater wird bei seinem Auftritt im Kulturhaus Süderelbe Videos vorstellen, von seinen komischen Erfahrungen mit Deutschen erzählen und aus seinen Büchern „Versteh einer die Deutschen!“ und „Ein Syrer über seine neue Heimat“ lesen.

Firas Alshater, geboren 1991 in Damaskus, studierte Schauspiel. In der Revolution gegen Baschar al-Assad begann er als Journalist und Kameramann für ausländische Nachrichtenagenturen zu arbeiten. Er wurde mehrfach verhaftet und brutal gefoltert. Gemeinsam mit Jan Heilig drehte er den Dokumentarfilm „Syria Inside“ sowie diverse YouTube-Videos für die Webserie „Zukar“.

Wie Alshater versucht, die Deutschen zu verstehen

Erst die Arbeit an seinem Film erbrachte Firas Alshater das ersehnte Visum für Deutschland. Seitdem versucht er, die Deutschen zu verstehen: Das Pfandsystem, private Briefkästen, Fahrkartenautomaten und die deutsche Sprache („Da reicht ein Leben nicht für!“).

Firas Alshater ist ein ganz normaler Berliner mit Hipsterbart und Brille, ein Comedian und erfolgreicher YouTuber. Von seinen Erlebnissen in Deutschland und Syrien erzählt Firas witzig, tragikomisch, offen und immer liebenswert frech. Er glaubt unerschütterlich daran, dass Integration funktionieren kann.

Firas Alshater: Versteh’ einer die Deutschen Eine Veranstaltung des DRK Willkommensbüro Süderelbe. Donnerstag, 21. November, 18.30 Uhr, Jola im Kulturhaus Süderelbe, Am Johannisland 2, Eintritt frei.