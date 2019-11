Theater um hohen Besuch im falschen Edel-Lokal

Elstorf . Nicht zuletzt dank der vielen Kochsendungen im Fernsehen gelüstet es die Menschen nach immer neuen kulinarischen Experimenten – was wiederum Auswirkungen auf die Gastronomie-Szene hat. Simple, aber handfeste Gerichte wie Currywurst und Frikadellen genügen da nicht mehr. Dieses Themenkomplexes nimmt sich auch die Theatergruppe im MGV Germania Elstorf an und zeigt „Kaviar dröppt Currywust“ – eine Komödie in drei Akten von Winnie Abel, ins Plattdeutsche übersetzt von Heino Buerhoop.

Heike Meyer, Regisseurin und Darstellerin der Hauptfigur Erna Wutschke, beschreibt den Inhalt des Stückes – natürlich op Platt: Panik bi Erna Wutschke: Se mutt innerhalv vun 24 Stünnen ehre rünnerkommene Eckkneipe in een Edel-Lokal verwanneln. Ehr Cousin Harry vun Holtstopp (Christian Seepolt) hett sien Besöök ankünnigt. In Schlepptau hett he seine neige Fründin Heike (Lisa Peters).

Von der abgeramschten Wirtschaft zum Edel-Lokal

De Besöök an sich is ja nich wieder schlimm, harr Erna sich man nich jümmers Geld vun ehm lehnt un ehm vör-swinnelt, se harr een Edel-Restaurant. Ober Erna kann sik op ehre Stammkunnin un Fründin Sandy Stutzke (Silke Johannsen) verlaten un ok ehr licht tollpatschige Lebensgefährte Gerd Blohm, Blöhmke (Uwe Keller) steiht ehr to Siet, üm ut een aframmschte Wirtschaft een Edel-Lokal to maken. Dat is ober gor nich so licht, wenn de Konkurrenz (Henrik Martens) dor ok noch mit twüschen funkt. Wat de Börgermeister (Frank Peters) un siene junge Fro (Kim Wittkowsky) un de Restauranttesterin vun „Fienschmecker“ (Marianne Lüders) dormit to doon hebbt un wieso de Stammgast Uwe (Bernd Kühl) Erna und Blöhmke an Rand vun een Nerventosammenbruch bringt, dat künnt ji bi een vergnügten Theoterobend in Ilstörp beleven.

Weitere Mitwirkende sind Birgit Peters (Souffleuse), Ramona Schuran (Kostüme) Rolf Schuran, Walter Schröder, Günther König, Heinz Barghusen, Helmut Peters und Alfons Rischer (Bühnenbau), Nicole Clemens (Bühnenbild), Nicole Worbs (Blumenschmuck) und Rolf Schuran (Technik). Regieassistenz und Requisite sind Gemeinschaftsarbeiten.

Kaviar dröppt Currywust Premiere: Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, weitere Aufführungen: Sonnabend, 23. November, 19.30 Uhr, Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, Sonnabend, 30. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 1. Dezember, 15.30 Uhr. Alle Aufführungen finden statt in der Mehrzweckhalle Elstorf, Schwarzenberg 2, der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in Elstorf bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Gaststätte „Zum Florian“, der Bäckerei Schrader und der Volksbank sowie bei der Volksbank in Neu Wulmstorf und an der Abendkasse.