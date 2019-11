Harburg . Jahrelang war sie von einer Erdschicht bedeckt – jetzt kommt sie wieder zum Vorschein: Die historische Drehscheibe am Schellerdamm wird in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt Harburg als Industriedenkmal wiederhergestellt. Sie ist die einzige von ehemals zwölf Drehscheiben auf dem Gelände des einstigen Güterbahnhofs am Harburger Hafen.

„Die Drehscheiben wurden bis Ende der 1950er-Jahre dazu benutzt, Güterwaggons auf die vielen ansässigen Firmen mit Gleisanschluss zu verteilen“, erzählt der ehrenamtliche Stadtführer Günter Lange (80). Er arbeitete als Eisenbahner im Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn und kennt die Drehscheiben aus vergangenen Zeiten. „Die Waggons wurden von den Güterzügen einzeln auf die Scheibe bugsiert. Von dort aus führten Gleise sternförmig in alle Richtungen.“

Die tonnenschweren Waggons wurden per Handkurbel über Zahnräder am Außenkranz und auf der Scheibe so weit gedreht, bis die Position des Gleises mit dem der Empfängerfirma übereinstimmte. Das Drehen dauerte mehrere Minuten. Alles geschah per Muskelkraft – und wurde von einem einzigen Arbeiter an der Scheibe erledigt.

Waggons wurden das letzte Stück mit Seilzügen gezogen

Drehscheiben wie die am Schellerdamm gab es auch am Veritaskai. „Die Firma Sunlicht, Thörls Ölmühle, im Grunde hatten alle Firmen hier damals einen Gleisanschluss“, erinnert sich Lange. Zum Teil wurden die Waggons das letzte Stück bis zum Adressaten mit Seilzügen über die Gleise gezogen.

„Die Waggons waren viel kleiner als heute. Sie hatten einen Achsabstand von lediglich vier bis fünf Metern. Und die Güterzüge durften damals nicht schneller als Tempo 40 fahren“, sagt der Maschinenbau-Ingenieur.

Als die Bahn Anfang der 1960er Jahre damit begann, größere Güterwaggons einzusetzen, waren die Drehscheiben dafür zu klein. Sie wurden durch Weichen ersetzt.

Der ehemalige Eisenbahner ist von dem kreisrunden Überbleibsel Harburger Industriegeschichte am Schellerdamm restlos begeistert. Er hat die Drehscheibe bereits als neue Attraktion in seinen historischen Stadtrundgängen fest verankert.