Winsen. „Der Elefantenmensch“ ist eine Live-Umsetzung der berührenden gleichnamigen Geschichte, die auf die Aufzeichnungen des Londoner Arztes Dr. Frederick Treves (1853 – 1923) zurückgeht. Der Kulturverein Winsen, der das Live-Hörspiel präsentiert, erhielt dafür den Kultursommerpreis des Landkreises Harburg, der in diesem Jahr „Licht und Schatten“ zum Thema hat.

Vier Sprecher an einem langen Tisch, frontal dem Publikum zugewandt, interpretieren die Figuren aus dem Manuskript und teilen dabei alle anfallenden Rollen unter sich auf. In ihrem Rücken befindet sich eine Leinwand, auf der die vorgetragenen Szenen in Schattenspiel-Ästhetik dargestellt werden. Die Animationssequenzen bedienen sich dabei der Technik des virtuellen Puppentricks und des Figurentheaters sowie einer viktorianisch anmutenden Optik.

Die Parabel gegen Vorurteile und für mehr Toleranz beschäftigt sich mit den Licht- und Schattenseiten eines Menschen im viktorianischen London des Jahres 1884. Licht und Schatten sind auch die wesentlichen Werkzeuge der Umsetzung dieser bewegenden Trickfilmproduktion. Erzählt wurde in der etwa anderthalbstündigen Inszenierung die Geschichte eines Mannes, der wegen seiner bizarren körperlichen Missbildung als Attraktion auf den Jahrmärkten in Europa gezeigt wird.

Klaglos und stumm erträgt Joseph Merrick sein Schicksal

Klaglos und stumm erträgt Joseph Merrick die Tatsache, dass ihn die Menschen begaffen und verachten. Aus einer ersten Begegnung mit einem Arzt und nach seiner kuriosen Befreiung entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden Männern. Joseph Merrick, ein sensibler und eloquenter Mann, verbringt den Rest seines Lebens in einem Hospital, während der Arzt versucht, ihn in die Gesellschaft zu integrieren.

Die düstere Geschichte mit vielen aktuellen Bezügen lebt an von dem Zusammenspiel von Licht, Bild, Ton, der Lesung und schauspielerischen Leistung des Ensembles. Sie erweckten das London von 1881 zum Leben, nehmen die Zuschauer mit in die Welt der bunten Jahrmärkte und auf die trostlose und emotionale Reise des Protagonisten.

Immer wieder wird das Publikum mit ungewöhnlichen Trickfilmprojektionen überrascht und gefordert, sich zwischen den verschiedenen Ebenen der visualisierten Kunst entscheiden: sich auf die Projektion, die Schauspieler oder auf das Zuhören zu fokussieren. Und aus eben diesem Zusammenspiel entsteht ein Hörspektakel, das die Zuschauer begeistert und ein kreatives Plädoyer für eine tolerante, mitfühlende Gesellschaft darstellt.

Der Elefantenmensch Donnerstag, 21. No- vember, 20 Uhr, Stadthalle Winsen, Karten ab 18 Euro unter karten.kv-winsen.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung.