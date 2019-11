Eißendorf. Zwischen Romantik und Moderne bewegt sich das Ensemble Saxophon Collection, das am Sonnabend in der Apostelkirche in Eißendorf auftritt. In ihrem aktuellen Programm widmet sich das Saxofon-Quartett ausschließlich den Werken des französischen Komponisten Claude Debussy (1862-1918), der die Stilrichtung des musikalischen Impressionismus prägte. Seine Musik stellt eine Brücke zwischen Romantik und Moderne dar.

Den vier Instrumentalisten Gesa und Jörg Milde, Jörn Gohde und Hendrik Hauschild geht es darum, die im Original meist für Klavier komponierten Stücke mit einer ganz eigenen Interpretation zu Gehör zu bringen.