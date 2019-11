Winsen/Harburg. Das Altonaer Theater produziert vier Theaterabende, in denen Walter Kempowskis Romanzyklus „Die Deutsche Chronik“ auf die Bühne gebracht wird. Die Reihe, zwischen 1971 und 1984 veröffentlicht, umfasst neun Bände. Kempowski (1929–2007) erzählt darin den Niedergang des deutschen Bürgertums während des 20. Jahrhunderts und benutzt dafür in einer Mischung aus Dokumentation und Fiktion seine eigene Familiengeschichte. „Aus großer Zeit” ist der erste Teil dieser Serie. Der Kulturverein Winsen und das Harburger Theater zeigen das Schauspiel in dieser und der kommenden Woche.

Der wohlhabende Rostocker Reeder Robert William Kempowski hat ein stattliches Haus, zwei Dampfer und zwei Kinder. 1913 lernt Sohn Karl an der Ostsee Grethe de Bonsac kennen, deren Familie von anderer Art ist als die des jungen Mannes: ordentlich und fromm. Zwischen Grethe und Karl entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte, die vom Ersten Weltkrieg jäh unterbrochen wird. Nach 1918 muss das Paar auf ein vornehmes Leben verzichten und sich im Arbeiterviertel einmieten.

Drei Kinder kommen zur Welt, unter ihnen auch Walter Kempowski. Ihre Schulzeit fällt in die Jahre der Weimarer Republik, in denen Deutschlands Verhängnis seinen Anfang nimmt. Von dieser Familie und allen, die ihren Weg kreuzen, erzählt Walter Kempowski in den ersten Teilen seiner Jahrhundert-Chronik mit der Genauigkeit, dem Humor und der leichten Ironie, wie sie nur ihm eigen sind.

In der Bühnenfassung von Regisseur Axel Schneider (Altonaer Theater) sind Tobias Dürr, Ute Geske, Detlef Heydorn, Dirk Hoener, Johan Richter, Anne Schieber, Philip Spreen und Nadja Wünsche zu sehen, das Bühnenbild stammt von Ulrike Engelbrecht, die Kostüme von Volker Deutschmann, die Kampfchoreografie studierte Malcolm Ranson ein.

„Das Experiment ist gelungen. Theaterchef Axel Schneider trifft exakt den Kempowski-Ton. Neun Schauspieler wirbeln in Dutzenden Rollen über die Bühne und lassen alle Figuren aus dem Kempowski-Universum lebendig werden“, urteilte der NDR .

Aus großer Zeit – Schauspiel nach den Romanen „Aus großer Zeit“ und „Schöne Aussicht“ von Walter Kempowski Dienstag, 12. November, 20 Uhr, Stadthalle Winsen, Luhdorfer Straße 29. Karten unter karten.kv-winsen.de oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung.

Das Harburger Theater zeigt die Inszenierung anschließend achtmal: Donnerstag, 14. No- vember, 20 Uhr, Sonnabend, 16. November, 20 Uhr, Sonntag, 17. November, 15 Uhr, Mittwoch, 20. November, 20 Uhr, Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, Freitag, 22. November, 20 Uhr, und Sonnabend, 23. November, 15 und 20 Uhr.