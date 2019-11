Harburg. Pünktlich zur Adventszeit hat das Archäologische Museum Hamburg ein buntes Weihnachtsangebot zusammengestellt. Für alle, die individuelle Geschenke für ihre Lieben suchen, bietet das Museum eine echte Shopping-Alternative. In diesem Jahr wartet das Museum mit dem „hot stuff“ aus unserer jüngsten Vergangenheit auf – passend zur gleichnamigen neuen Ausstellung (wir berichteten) finden sich im Museumsshop Zauberwürfel, Technik-Nostalgie und Retro-Spielereien.

Das Sortiment im Museumsshop umfasst neben einer umfangreichen Sammlung von Büchern, Ausstellungskatalogen und faszinierenden Schmuck-Repliken auch Geschenkideen rund um die aktuelle Ausstellung „hot stuff – Archäologie des Alltags“. Es kann auch sonntags eingekauft werden, der Shop ist auch unabhängig von einem Museumsbesuch zugänglich.

In der neuen Sonderausstellung „hot stuff –Archäologie des Alltags“ begegnen die Besucher den Dingen aus ihrer Jugendzeit wieder – vom Zauberwürfel über den Monchichi bis zum Soundtrack der Guardians of the Galaxy-Filmreihe auf Kassette.

Zwischen Hula-Hoop und Bandsalat

Dazu gibt es ein außergewöhnliches Begleitprogramm. Für Kinder und Familien gibt es unter dem Motto „Zwischen Hula-Hoop und Bandsalat“ bei Kreativ-Workshops jede Menge zu entdecken und in einem Foto-Automat kann jeder kultige Retro-Fotostreifen in Schwarz-Weiß zur Erinnerung knipsen.

In der Weihnachtsbäckerei werden die Sonntagskinder am 1. Dezember auf echten Mahlsteinen das Mehl für ihre Plätzchen mahlen und diese in einem Ofen backen.

Das Archäologische Museum Hamburg ist ab 21. November auch auf dem Harburger Weihnachtsmarkt vertreten. In der Mitmachstation begeben sich die Kinder auf eine Zeitreise und fertigen aus bunten Filzstoffen einen Beutel (vom 21. November bis 19. Dezember jeden Donnerstag, 16 Uhr).