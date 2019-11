Winsen . Heart Rock Café – die Classic Rock Band aus der Region Lüneburg feiert morgen ihren 30. Geburtstag und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die Rockgeschichte. Sie beginnt topaktuell mit Greta van Fleet, dem letzten Sommerurlaub mit Justin Timberlake und Coldplay. Dann geht es weiter zu den Partys in den 90ern, als Robbie Williams, Anastacia und U2 begeisterten.

Erinnerungen an die bunten 80er werden mit Tina Turner, Bon Jovi und Queen wach und auch die Neue Deutsche Welle wird gefeiert. In den 70ern legen Heart Rock Café mit Hits von Golden Earring, Status Quo und Led Zeppelin noch einmal zu. Höhepunkte sind Specials von Police, Toto, Deep Purple und anderen Stars, deren Hits zu atemberaubenden Collagen zusammengeführt werden.

Überschuss geht an den Verein „Tschernobyl-Hilfe“

„Die 6“ als Veranstalter spenden den Überschuss an den Verein „Tschernobyl-Hilfe“ mit Ina Theml aus Bispingen und Friedlinde Schneider aus Winsen an der Spitze.

Alles begann in einem kleinen, zum Probenraum umgebauten Stall. Große Boxen und ein noch größeres Schlagzeug ließen kaum Platz für die Musiker. Der Lärm war ohrenbetäubend, aber der Spaß war groß. Als die Band ein bisschen größer, wurde durfte sie die erste Uelzener Rocknacht eröffnen.

Die damalige Frontfrau Nicole ließ sich zum Eröffnungssong auf einem schweren Motorrad in die Halle fahren.

Danach wurde die Band immer bekannter, die Bühne immer größer. Die Band spielte nicht nur in der Region, sondern auch in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Eine Einladung nach Polen zu einem Festival war für die Band und ihr Publikum ein Erlebnis. Manche sehr gute Musiker haben in der Band gespielt, etwa die heute in London lebende Sängerin, Gitarristin und Saxofonistin Heide Ziegenbein und der Sänger und Gitarrist Chris Lammers.

Heart Rock Café Sonnabend, 9. November, 20 Uhr, Marstall Winsen, Schlossplatz 11, Karten zu 18 Euro gibt es unter www.die6.eu, im TUI Reisecenter und in der Tourist Information im Winsener Marstall.