Hamburg. „Qualität ist, wenn die Kunden wiederkommen und nicht die Ware“, ist einer der Sinnsprüche an dem bisschen Wand, das im Aquariencenter Löhning für so etwas frei ist. Und in der Tat: Kunde um Kunde betritt das Geschäft am Jägerfeldweg und keiner hat schon Ware in der Hand, während er hereinkommt, aber alle verlassen das Geschäft mit etwas.

Und wenn es nur ein guter Rat ist. Am kommenden Sonnabend wird es hier ganz besonders brummen: Das Aquariencenter feiert 65-jähriges Bestehen. In Marmstorf ist es bereits eine Institution und in Norddeutschland wird es gerade eine, weil es nämlich immer weniger Geschäfte dieser Art gibt.

Gründungsjahr ist 1954

Marina Löhning-Kagelmacher und ihr Mann Ingo Kagelmacher führen das Geschäft offiziell in zweiter Generation. Gründungsjahr ist 1954 und Gründer Heinz Löhning damals 19 Jahre alt. Aber er startet nicht bei Null: Schon sein Vater Ernst hat im Keller des Eigenheims Zierfische und Wasserpflanzen gezüchtet und an Zoohandlungen weiterverkauft.

Ernst Löhning hatte die Fischzucht bereits als Hobby begonnen.

Foto: Lars Hansen / xl

Als Hobby oder im Nebenerwerb, oder wie man es auch nennen will, in den Nachkriegsjahren, wo jeder selbst sehen muss, wie die Kohlen in den Keller und die Kartoffeln auf den Teller kommen. Also sind Ernst Löhnings Enkelin Marina und ihr Mann Ingo schon die dritte Generation im Geschäft.

Als Heinz Löhning mit 19 Jahren ins Geschäft einsteigt, meldet er es als Gewerbe an. Und auch, wenn er nicht bei Null anfängt: Ein gemachter Mann ist er damit noch nicht. Die Zierfischzucht allein ist nicht einträglich genug.

„Mein Vater ist morgens um drei aufgestanden, um Wasserflöhe zu ernten“

Heinz Löhning pachtet mehrere Teiche um dort Wasserflöhe zu züchten und zu fangen. Er braucht ohnehin welche für seine eigenen Fische und beliefert auch die Zoogeschäfte, die seine Zierfische abnehmen mit dem Lebendfutter.

„Das war ein mühseliges Geschäft“, erinnert sich Tochter Marina, „mein Vater ist morgens um drei aufgestanden, um Wasserflöhe zu ernten und dann fuhr er los auf seine Lieferrunde durch ganz Hamburg.“

Vom Großlieferanten zum „Aquariencenter“ wurde der kleine Betrieb erst durch die Ölkrise 1973: Die weiten Runden durch die ganze Stadt kosteten auf einmal mehr, als sie einbrachten. So entschied Heinz Löhning sich, selbst ein Fachgeschäft zu eröffnen, statt nur welche zu beliefern. Seine Frau Helga stand mit ihm im Laden, die Kinder wuchsen zwischen den Glasbecken und mit der Aquaristik auf.

120 Verkaufsbecken stehen im Souterrain des Löhningschen Hauses

Dass seine Tochter das Geschäft übernimmt, hat Heinz Löhning nicht von ihr verlangt. „Im Gegenteil: Er hat darauf bestanden, dass ich einen anderen Beruf erlerne, damit ich nicht auf das Aquariencenter angewiesen bin, wenn ich es doch übernehme“, sagt Marina Löhning-Kagelmacher, „das war auch ganz gut so, denn in meinem anderen Beruf, als Groß- und Einzelhandelskauffrau habe ich meinen Mann Ingo kennen gelernt.“

120 Verkaufsbecken stehen im Souterrain des Löhningschen Hauses am Jägerfeldweg. Jedes von ihnen wird einmal pro Woche geputzt, inklusive Wasserwechsel. „Wir fangen Montagmorgens bei der Tür an und sind freitags hinten angelangt“, sagt Marina Löhning-Kagelmacher, „das läuft immer nebenbei, vormittags, wenn noch nicht so viel Kundschaft da ist.“

Firmengründer Heinz Löhning Ende der 60er-Jahre bei der Wasserfloh-Ernte

Foto: Lars Hansen / xl

Kundschaft kommt derzeit genügend, aber das war nicht immer so. „Es gab Jahre, in denen wir aus den privaten Rücklagen zugebuttert haben“, sagt Marina Löhning-Kagelmacher, „da fragt man sich schon, wie es weitergehen soll.“

Gerade kann sich das Aquariencenter nicht über Kundenmangel beklagen. Aquarien sind wieder im Kommen und Kunden wissen Fachberatung zu schätzen. Auf Hamburger Stadtgebiet gibt es neben den Aquarienabteilungen der Zoo- und Gartendiscounter nur noch ein Geschäft, das dem in Marmstorf ähnelt. Es liegt in Tonndorf.

Die Elbe als Hemmschwelle ist für die Löhning- Kundschaft längst weggefallen. Mit Tochter Ronja und deren Freund Tobias wäre auch die vierte Generation übernahmebereit. Heinz Löhning legt seine Hände übrigens nicht in den Schoß: Mit 84 baut er gerade ein Haus für seine Enkelin.