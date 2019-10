Hollenstedt . Die Raststätte Aarbachkate ist wieder da: Nach sechs Monaten Umbauzeit wurde die Anlage mit neuem Namen „Serways Raststätte Aarbachkate“ an der A1 wieder eröffnet. 3,7 Millionen Euro hat „Tank und Rast“, der Betreiber der Anlage, in den Neubau an der A1 in Fahrtrichtung Norden investiert.

Reisende finden am Ende eines – noch nicht ganz fertig gestellten – Parkplatzes das neue Prunkstück der Raststätte: ein Neubau mit halbrunder Glasfassade und Außenterrasse mit bis zu 60 Sitzplätzen. Das gastronomische Angebot wird, wie an vielen Autobahnraststätten üblich, von McDonalds bereit gestellt. Eine Besonderheit ist „Wayne’s Coffee“ mit Bistro-Angebot.

Der spröde Charme aus den 1970er-Jahren ist Vergangenheit

Der spröde Charme der alten Aarbachkate aus den 1970er-Jahren ist Vergangenheit. Der neue Gastraum wirkt im Gegensatz zu früher hell und freundlich. Damit Reisende in Ruhe speisen können, wurde er vom Shop durch einen Raumteiler getrennt. Direkt vor den Fenstern befindet sich ein kleiner Spielplatz – Eltern haben den Nachwuchs fest im Blick. „Damit nichts passiert, haben wir den Spielplatz rundherum mit einem Zaun gesichert“ sagt Hans Christian Vogelsang, Geschäftsführer der Anlage. Er betreibt auch die Raststätte Hollenstedt. Zusätzlich gibt es eine Spielecke im Innenbereich.

Hans Christian Vogelsang, Geschäftsführer der Anlage

Foto: Jörg Riefenstahl

Besonders stolz ist Vogelsang auf das neue Café. Sein Serviceteam hat alle Hände voll zu tun, um zur Eröffnung die verschiedenen Kaffeevariationen vom Espresso, Filterkaffee (2,49 Euro) bis zum Latte macchiato (4,89 Euro) frisch zuzubereiten. Alles ist noch neu und ungewohnt. Auch die Zahlung per EC-Karte funktioniert noch nicht.

Hinter dem neuen Glastresen machen frisch zubereitete, herzhafte und süße Sachen Appetit. Vegan oder nicht-vegan, von der Quiche über Apfel-Crumbles bis hin zu Schoko- oder Möhrenkuchen. „Mein Favorit ist die Graubrot-Stulle mit Omelett und Käse, am besten heiß aus dem Ofen“, verrät Vogelsang. Allerdings schlägt die mit gut 5 Euro ziemlich kräftig zu Buche.

Im Café nach Angaben des Betreibers ausnahmslos in Bio-Qualität

Während Mitarbeiterin Franziska Bathel aus Rosengarten ein frisch gebackenes Zimtbrötchen aus dem Backofen zieht, geben Daniel Damm und Henrik Langschmidt ihre Bestellung auf dem Touchscreen des Terminals für McDonalds ein. „Es gibt Tasty-Bacon-Menü“ verrät Daniel Damm aus Osnabrück. Die beiden wollen zum HSV-Spiel.

Hinter den Kulissen werden derweil ihre Speisen zubereitet. Am Ende verpacken Dennis und Ali die Ware, bevor sie – wie bei McDonalds üblich – auf dem Tablett landet. „Bei uns ist für alle und jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Vogelsang.

Das Angebot mit zu einem großen Teil frisch zubereiteter Ware – im Café nach Angaben des Betreibers ausnahmslos in Bio-Qualität – ist aufwendig. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen. In Zukunft werden in der Urlaubssaison bis zu 30 Mitarbeiter auf der Aarbachkate beschäftigt sein, prognostiziert Vogelsang. Früher reichten in Spitzenzeiten fünf bis sechs Mitarbeiter.

Bis zu 30 Mitarbeiter sollen beschäftigt werden.

Foto: Jörg Riefenstahl

Die Sanitäranlagen der Raststätte sind zeitgemäß, die Benutzung kostet – wie auf den meisten Autobahnraststätten mittlerweile, 70 Cent. Wovon 50 Cent bei einem Einkauf verrechnet werden. Im Reiseshop gibt es Snacks, Getränke, Süßes und Salziges, Spielzeug, Tageszeitungen, Rätselhefte und natürlich Eis. Die Fläche des Shopbereichs wuchs um das Dreifache. Ob unbedingt zwei Geldspielautomaten in der neuen Raststätte nötig waren, sei dahingestellt.

Eigene Plätze für Camper

Während der Innenbereich schon fertig ist, geht der Außenbereich in diesen Tagen der Vollendung entgegen. „Der Außenbereich wird in weiten Teilen begrünt“, verspricht Vogelsang. Arbeiter fegen den Sand von den neuen Parkplätzen, ein Bagger planiert das Erdreich vor dem Gebäude. Maler ziehen an der Fassade letzte Pinselstriche für Schönheitskorrekturen. Auf der Aarbachkate sollen neben Pkw, Lkw und Bussen künftig auch Gespanne mit Wohnanhängern und Wohnmobile Platz finden. Eine Schallschutzwand schirmt die Bereiche von der Fahrbahn ab.

Was also fehlt? Bis auf Schnellladesäulen für E-Mobile im Grunde nicht viel. „Elektrosäulen sind geplant“, versichert André Nageldinger, Sprecher von Tank und Rast. Wann die Säulen einsatzbereit sind, steht allerdings noch nicht fest. „Es gibt dafür noch keinen Termin“, sagt Nageldinger.

Bis es soweit ist, können Fahrer von Elektro-Autos die Ladesäulen auf der nahe gelegenen Raststätte Hollenstedt gegenüber an der A1 ansteuern. An der Ladestation gibt es immerhin Platz für zwei Elektro-Autos.