Kreis Harburg/Hannover. In den niedersächsischen Kommunalverwaltungen fehlt eine umfassende Antwort auf die Gewalt in den Rathäusern. „Es gibt oft keine klare Haltung zu solchen Vorkommnissen und es fehlt in vielen Fällen ein Gesamtplan, wie der Gewalt begegnet werden soll.“ Das ist eine der Schlussfolgerungen von Professorin Johanna Groß (siehe Info), die eine Studie zu den Gewalterfahrungen von Mitarbeitern vorgelegt hat.

„Die Übergriffe nehmen zu“, sagt die promovierte Sozialwissenschaftlerin, die an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen in Hannover lehrt und forscht. Nach ihrer Umfrage bei Führungskräften empfiehlt sie weitergehende Studien. Wichtig sei, die mittlere Führungsebene mit Amtsleitern sowie Sachbearbeiter zu befragen und die Wirkung von Schutzmaßnahmen nach einem festgelegten Zeitraum zu überprüfen. „Solche Langzeitstudien liegen bislang noch nicht vor.“

Briefe, E-Mails und Hass-Botschaften in Sozialen Medien

An der im September vorgestellten repräsentativen Studie des Niedersächsischen Städtetages (NST, Abendblatt berichtete) hatten sich 84 und damit knapp 70 Prozent aller Kommunen des NST beteiligt. Es antworteten Bürgermeister und Erste Stadträte, am häufigsten aus Städten und Gemeinden mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern. Aus kleinen Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern gab es jedoch keine Rückmeldungen. Ob Männer und Frauen das Thema unterschiedlich sehen, wurde bei der Studie nicht erhoben.

Professorin Dr. Johanna Groß vom Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Hannover

Foto: Rolf Zamponi

Wie sehr führende Verwaltungsmitarbeiter durch Briefe, E-Mails und Hass-Botschaften in Sozialen Medien unter Druck stehen, wird durch die Studie deutlich. Danach gaben zwei Verwaltungschefs an, per E-Mail täglich eine solche Verunglimpfung zu erhalten. Bei vier Befragten ging mindestens eine wöchentlich ein, bei 21 mindestens einmal monatlich.

Enger Kontakt zur Polizei

Für die sozialen Netzwerke gelten ähnliche Marken. Bei 17 Bürgermeistern und ihren Stellvertretern kamen einmal monatlich offene Bedrohungen an, bei zweien ebenfalls täglich. Das hat dazu geführt, dass einige der Betroffenen den Blick in die digitalen Medien vermeiden, Adressen aus den Telefonbüchern entfernt und enger Kontakt zur Polizei aufgenommen wurde.

„Bürgermeister nehmen bewusst einen längeren Arbeitsweg in Kauf, um so möglichst weit getrennt von ihrem Arbeitsplatz zu wohnen“, sagt Groß. Auffällig sei, dass für die Beleidigungen vor allem digitale Kanäle herangezogen werden. „Das ist für die Absender einfacher und vor allem anonymer.“

Doch das soll sich nach Auffassung des Städtetags jetzt ändern. Der Verband, der 126 Städte und Gemeinden mit 4,7 Millionen Einwohnern und damit 60 Prozent der Niedersachsen repräsentiert, fordert in einer Resolution von den Verantwortlichen für die Plattformen sozialer Netzwerke, dass „Beleidigungen und Verleumdungen und vor allem Aufrufe zur Gewalt umgehend gelöscht, die Identität der Täter festgehalten und die Vorgänge zur Anzeige gebracht werden.“

Städtetag bringt Resolution auf den Weg

Gleichzeitig soll es zur Pflicht werden, in den sozialen Netzwerken mit klaren Namen zu unterzeichnen. Die Landesregierung solle sich über den Bundesrat dafür einzusetzen, heißt es aus Hannover, bestehende Lücken zu strafrechtlichen Sanktionen von Beleidigungen, Drohungen, Hass und Gewalt gegen kommunale Amtsträger zu schließen.

„Es fehlt insgesamt an Leitlinien dafür, wie direkt in den Verwaltungen mit ausfallenden, angetrunkenen oder gar gewaltbereiten Kunden umgegangen werden soll“, sagt Groß. In fast 40 Prozent der Rathäuser stehen solche Vorgaben nicht im Mittelpunkt. Dabei sei es offensichtlich, dass schon Anmeldebereiche in den Häusern für eine reibungsloseren Ablauf der Kundenbetreuung sorgen können. „Es erhöht die Frustration von Besuchern, wenn sie niemanden vorfinden, den sie ansprechen können. Dagegen helfen Beschilderung, Ansprechpartner oder ein Service Center.“

Enttäuschte Erwartungen der Bürger?

Doch 60 Prozent der Befragten müssen bislang ohne einen Anmeldebereich auskommen. Für die Beschäftigten gibt es zudem keine flächendeckende Schulung im Konflikt-Management. Auch eine Videoüberwachung ist in der Mehrzahl der Fälle nicht realisiert. Allerdings ist sie wegen der Überwachungsmöglichkeiten umstritten. „Sie hilft mehr bei der Aufklärung, als sie schützt“, sagt Groß.

Als Gründe für Gewalt im Amt verweisen die führenden Verwaltungsbeamten vor allem auf enttäuschte Erwartungen der Bürger und deren sinkende Toleranz und stellen sich so vor ihre Mitarbeiter. Doch bei einem hohen Arbeitsaufkommen und vielen, unterschiedlichen zu bearbeitenden Themen kann es auch bei den Beschäftigten im Rathaus kritisch werden.

„Es ist wichtig, dass mehr investiert wird, in Stellen und eine bessere Ausstattung der Büros, um so Anfragen und Anträge schneller abwickeln zu können. Das führt zu einer entspannteren Atmosphäre.“ Ob die Hemmschwelle für Gewalt in Verwaltungen von größeren Städten und Gemeinden sinkt oder die größere Anonymität eher dazu führt, dass Bürger vorsichtiger werden, ist für Groß nicht endgültig erwiesen. Doch eine erste Hypothese für mehr Gewalt in größeren Kommunen hat sich nach der Studie bestätigt.

Bürger stärker in Entscheidungen einbinden!

Die Professorin plädiert dafür, Bürger stärker in Entscheidungen einzubinden und ihre Wünsche aufzunehmen. „Das baut Frustration ab und führt eher zu einem Miteinander“, sagt Groß. „Schließlich sind die Bürger von den Verwaltungen abhängig.“ Sie bleiben immer zentraler Ansprechpartner und können eben nicht wie ein Telefonanbieter ausgetauscht werden.

Der Städtetag will laut der Ende September einstimmig beschlossenen Resolution jetzt zusätzlich prüfen, welche organisatorischen und baulichen Maßnahmen in den Kommunen Gewalt entgegen wirken könnten. Mit einem Informationssystem soll zudem sichergestellt werden, dass betroffene Amtsträger unverzüglich über alle Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden unterrichtet werden. Sie müssen umgehend informiert werden, wenn sie auf „Feindeslisten“ stehen oder ihre Namen auf „Schwarze Listen“ kursieren. „Dem kann ich nur zustimmen“, sagt Groß. „Das ist der richtige Weg.“