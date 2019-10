Lüneburg . Seit 2006 hat Manfred Nahrstedt als Landrat die Politik in und für den Landkreis Lüneburg mitgeprägt: Am Mittwoch verabschiedeten Kreistag und Kreisverwaltung den 71-Jährigen in den Ruhestand. Vom Kreistagsvorsitzenden Rainer Dittmers erhielt Nahrstedt die goldene Ehrennadel.

Zukunftsvertrag für den Schuldenabbau, Schulsanierungen, Jahrhundert-Hochwasser an der Elbe: In seinen 13 Jahren im Amt hat Landrat Manfred Nahrstedt viel bewegt im Landkreis Lüneburg – mit Gesprächsbereitschaft und Handeln auf Augenhöhe: „Du bist Streitthemen nicht aus dem Weg gegangen und hast dich nicht gescheut, unangenehme Fragen anzusprechen“, so Rainer Dittmers in seiner Laudatio, „gleichzeitig hast du dir immer angehört, was andere sagen. Unter deiner Führung ist auf politischer Ebene ein Miteinander entstanden, das stark auf Gesprächen beruhte – über Parteigrenzen hinweg.“

Lob gab es auch von den Fraktionsvorsitzenden

Ein Bild, das auch Jörg Mielke als Leiter der Staatskanzlei und Michael Roesberg als Vertreter der Landrätekonferenz nachzeichnen: „Mit Blick aus Hannover und der Region steht der Landkreis Lüneburg gut da – das liegt nicht zuletzt an der menschlichen Führung.“

Lob gab es auch von den Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag: „Sie waren stets ein guter Moderator. Ihre Tür war immer offen.“ Seinem Nachfolger hinterlasse er „einen der schönsten Arbeitsplätze unserer Region“, sagt Nahrstedt. Im Ruhestand wird er nun mehr Zeit haben für seine Frau Elena, seine Familie und seine Wohngemeinschaft in Oldendorf. Der Garten mit Tomatenzucht und die Langspielplatten-Sammlung warten, ebenso das E-Bike und der Lieblingsfußballverein FC St. Pauli.

Doch vor dem neuen Lebensabschnitt steht für den scheidenden Landrat noch eine letzte Tour mit seinem Fahrer Holger Detels an, dem er persönlich dankte.