Lüneburg. Im September 2018 wurde das gemeinsame Programm „From Classic to Klezmer“ von Weltstar Giora Feidman und seinem kongenialen Orgelpartner Sergej Tcherepanov uraufgeführt. An diesem Sonntag spielt der Klarinettist nun in Lüneburg. In dem Konzert werden unter anderem Werke von Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart, Tomaso Albioni, Scott Joplin, Max Bruch, Sigi Elman und Samuel Bugatsch sowie traditionelle und zeitgenössische Klezmer Songs zu hören sein.

Giora Feidman, der die oscarprämierte Filmmusik zu Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ einspielte, gilt als berühmtester Klezmer-Klarinettist der Welt. Seine Konzerte sind ein Erlebnis der besonderen Art, und zwar von der ersten Minute an. Feidman nimmt die Klarinette in die Hand, um mit den Menschen eine Botschaft zu teilen, um mit ihnen in Musik zu sprechen und sie an seiner inneren Stimme teilhaben zu lassen. „Die Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele… und ich wurde geboren, um Musik zu machen“, sagt der Preisträger mehrerer Klassik-Echos.

Den wandlungsfähigen, leidenschaftlichen Klarinettenton, den der Maestro seinem Instrument entlockt, muss man erlebt haben. Feidman ist kein Klangpurist, sein Ton ist nicht geschliffen, sondern sehr emotional: mal groß und gewichtig, dann schlank und elegant, aber immer sinnlich und erdverbunden. So fesselt er ein riesiges Publikum. Er gibt nicht einfach Konzerte: Er zelebriert sie.

Klassische und zeitgenössische Werke bilden eine Einheit

In dem 1967 in Kasachstan geborenen Orgelvirtuosen Sergej Tcherepanov, der neben seiner internationalen Konzerttätigkeit als Dozent an der Musikhochschule in Lübeck tätig ist, hat Giora Feidman einen ebenbürtigen Partner und Gegenpol gefunden. Es gelingt den beiden Vollblutmusikern, eine Botschaft auf höchstem Niveau zu übermitteln.

Folk, Klezmer, zeitgenössische Kompositionen und Werke von Johann Sebastian Bach werden zu einer unzertrennlichen Einheit. Sie gehen musikalisch und ideell eine Verbindung ein, und die Musik wird vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Kulturen zu einem Erlebnis, das Räume in unserem Herzen öffnet.

Sonntag, 3. November, 19 Uhr, St. Michaelis, Lüneburg. Eintrittskarten sind erhältlich beim LZ-Ticketservice Am Sande 17, Lüneburg, Tel.: 04131/740444, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.giorafeidman.de, www.ma-cc.com, Eventim und Reservix.